Дорину Киртоакэ продлили срок нахождения под юридическим контролем и не разрешили проститься с королем Румынии

Отстраненный мэр Дорин Киртоакэ не сможет участвовать в похоронах короля Румынии Михая I. Суд столичного сектора Буюкань отклонил ходатайство адвокатов, не посчитав этот повод «исключительным» для выезда Киртоакэ за пределы Молдовы.

«Существует риск того, что ответчик покинет страну, так как у него есть румынское гражданство», - пояснил прокурор Думитру Робу.

Более того, Дорину Киртоакэ сегодня по требованию прокуроров продлили еще на 30 дней нахождение под юридическим контролем.

Решение, которое вступает в силу с 10 декабря 2017 года и продлится до 9 января 2018, в течение трех дней может быть обжаловано в Апелляционной палате.

Напомним, что во вторник, 5 декабря, в Швейцарии после продолжительной болезни скончался король Румынии Михай I. Гроб с телом монарха доставят в Румынию 13 декабря. Церемония прощания пройдет в замке Пелеш, где ожидаются официальные делегации со всего мира. Короля Румынии Михая похоронят 16 декабря в Новом соборе в Куртя де Арджешь.

Дорин Киртоакэ надеялся на то, что сможет участвовать в похоронах монарха и рассчитывал, что в качестве исключения его выпустят из страны по «личным причинам». В качестве этих причин отстраненный градоначальник предъявил кипу документов, заявил, что минимум 10 раз навещал короля Румынии в Швейцарии, получил в 2013 году из его рук награду «Coroana Romaniei». А в 2016 году в швейцарской резиденции король Михай расписался на первой странице Почетной книги мэрии муниципия Кишинэу, которую Дорин Киртоакэ привозил с собой.