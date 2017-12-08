В Молдове будет производится предконтактное лечение передачи ВИЧ

Лечение в форме предконтактной профилактики передачи ВИЧ-инфекции будет бесплатно предоставляться всем запрашивающим парам, начиная с 2018 года.

Оно будет применяться для предотвращения передачи инфекции в том случае, если один из партнёров ВИЧ-положителен, а другой – ВИЧ-отрицателен. Заражённый человек должен будет ежедневно, в течение всей жизни, принимать три препарата, содержащихся в одной таблетке, а ВИЧ-отрицательный человек должен будет в течение трёх месяцев принимать два препарата, входящих в состав одной таблетки. После этого неинфицированный человек получит возможность прекратить лечение, если концентрация вируса в крови его партнёра окажется нулевой, и тот перестанет служить источником инфекции.

Координатор Национальной программы профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом и инфекциями, передаваемыми половым путём, Юрие Климашевски рассказал IPN, что в случае пары, состоящей из мужчины и женщины, если мужчина заражён, то проведение этого антиретровирусного лечения даже позволит женщине зачать детей.

По словам Юрие Климашевски, первые результаты лечения проявляются менее чем две недели после начала приёма таблеток. До сих пор это лечение могли проходить только носители инфекции, но не их партнёры, в силу отсутствия соответствующей правовой базы.

По словам координатора программы, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала внедрить данное лечение, которое уже показало свою высокую эффективность. „Одно дело – пить одну таблетку в день, и другое – использовать презерватив в качестве способа защиты от распространения вируса. Стоимость этих препаратов очень мала, а эффект – очень высок”, — отмечает Климашевски.

До начала лечения инфицированный человек должен пройти различные анализы, чтобы можно было выяснить степень заражения, а затем он будет периодически проходить проверку на концентрацию вируса в крови. Заинтересованные лица могут обращаться в один из четырёх центров лечения ВИЧ/СПИДа, действующих в Бэлць, Кахуле, Кишинёве и в рамках пенитенциарной системы.

По словам координатора национальный программы, процесс утверждения Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты протокола, который позволит предоставлять данное лечение, вышел на финишную прямую. Поставки лечебных препаратов будут осуществляться из Индии. Это будут препараты-дженерики, прошедшие предварительную квалификацию ВОЗ в области качества.