Лянкэ: Молдове необходим стратегический диалог с США

Молдове необходимо развить стратегический диалог с США, - заявил вице-спикер парламента, председатель Европейской народной партии Молдовы (PPEM) Юрие Лянкэ, выступая с речью на конференции в Atlantic Council в Вашингтоне.

Политик сказал, что "сотрудничество с США должно развиваться по трем направлениям - оборона, энергетический сектор и торговые отношения", передает infotag.md

"Молдове необходимо восстановить свою репутацию в глазах западных партнеров. Сделать это можно только через осуществление заявленных реформ и активизации отношений, которые охладились за последние три года", - сказал политик.

Лянкэ считает, что у Молдовы не существует альтернативы".

"После украинского кризиса и аннексии Крыма, РМ убедилась в готовности России применять свою военную силу в регионе. Украинский кризис вынес Молдову на второй план - сократилась политическая и финансовая поддержка западных стран. Благодаря этому Россия активизировала деятельность в Молдове - через СМИ, поддержку определенных политических партий и применение экономических рычагов, таких как ограничение молдавского импорта", - заявил он.

По словам Лянкэ, это помогло Молдове принять новую реальность современной международной обстановки.

"РМ должна понять логику вступления в НАТО, которое требует соответствия жестким стандартам. Также необходимо сосредоточить усилия на сотрудничестве со странами-соседями - Украиной и Румынией, где уже достигнуты успехи, но еще предстоит серьезная работа в будущем", - считает вице-спикер.

С трибуны конференции Лянкэ сказал: "Чтобы продолжить путь реформ, мы должны сконцентрироваться на победе в парламентских выборах 2018 г.".

Вице-президент Atlantic Council Дэймон Уилсон (Damon Wilson) сказал, что Молдову ожидает трудный путь.

"РМ предстоит действовать в крайне сложных условиях - осуществить большой пакет необходимых реформ, учитывая вмешательство России во внутренние дела страны (в том числе наличие российских войск в Приднестровском регионе)", - сказал он.

По его словам, Молдова уже делает успешные шаги - развивается экономика, постепенно укрепляются связи с западными партнерами.

"Евросоюз и США должны тесно сотрудничать в поддержке этого прогресса. Сосредоточить усилия на сохранении территориальной целостности республики и на создании свободного и открытого общества в РМ. Молдова и вся Восточная Европа не должны превратиться в "серую зону" конфликтов и политической нестабильности. Мы должны постоянно развивать сотрудничество со всеми странами партнерами региона. Нам предстоит разработать долгосрочную стратегию развития дружбы США-РМ, основанную на противодействии вмешательству России и проведении демократических реформ",- подчеркнул Уилсон.