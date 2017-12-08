Импорт в Молдову вдвое превышает экспорт

Импорт в Молдову продукции в денежном выражении более чем в два раза превышает экспорт отечественных товаров.

Это следует из данных Национального бюро статистики, согласно которым объем молдавского экспорта в январе-октябре 2017 г. составил $ 1,92 млрд., а импорт сложился в сумме $ 3 млрд. 904,7 млн., передает NOI.md.

При этом, импорт растет более высокими темпами, чем экспорт. Так, если объемы молдавского экспорта в январе-октябре 2017 г. увеличился на 17,5%, в сравнении с тем же периодом 2016 г., то импорт вырос на 19,2%.

По данным НБС, в частности, объем импорта в Молдову продукции из стран ЕС за 10 месяцев 2017 г. вырос на 19,7% - до $ 1 млрд. 945,1 млн., из стран СНГ - увеличился на 16,5% - до $ 964,4 млн. Ввоз товаров из других государств повысился на 21,1% - до $ 995,2 млн.

Доля стран ЕС общем объеме молдавского импорта выросла с 49,63% до 49,81%, доля стран СНГ – уменьшилась с 25,28% до 24,7%, а доля других государств – увеличилась с 25,09% до 25,49%.

Основу молдавского импорта составляют: машины и транспортное оборудование, энергоресурсы, промышленные товары, химическая продукция, пищевая продукция и тд.

По данным НБС, в январе-октябре 2017 г., в сравнении с тем же периодом 2016 г., выросли объемы импорта в Молдову из Румынии (+25,2%), Украины (+32,6%), Китая (+28,7%), Германии (+22,1%), Италии (+17,1%), Польши (+25,9%), Турции (+10,8%), России (+5,1%), Франции (+24,1%), США (+33,8%), Венгрии (+22,2%), Вьетнама (в 1,8 раза), Болгарии (+26,3%), Беларуси (+12,8%), Чехии (+20,8%), Испании (+20,1%), Японии (+30,5%), Бельгии (+24,6%), Греции (+28,1%), Словакии (+28,5%), Южной Кореи (+20,9%), Тайваня (+31,4%), Египта (в 1,7 раза), Индии (+15,5%), Голландии (+8,2%), Узбекистана (в 2,2 раза), Бангладеш (+53,8%).

В то же время, сократился импорт в Молдову из Великобритании (-11,3%), Литвы (-20,7%, Гонконга (-75,9%,) Израиля (-23,1%) и др. стран.