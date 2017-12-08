В Молдове выросло число богатых людей, которым Государственная налоговая служба может предоставить статус крупных налогоплательщиков.

В частности, руководитель Государственной налоговой службы Сергей Пушкуца внес изменения в прежний приказ ГНС от 14 декабря 2016 г. об организации администрирования крупных налогоплательщиков в целях повышения эффективности управления крупных налогоплательщиков, уменьшения налоговой бреши и улучшения сбора поступлений в национальный публичный бюджет.

Согласно прежнему приказу статус крупного налогоплательщика могли получить до 650 экономических агентов и до 500 граждан и физических лиц, практикующих профессиональную деятельность, выбранные информационной системой Государственной налоговой службы, на основании критериев, определяющих статус крупного налогоплательщика.

В соответствии с новым приказом главы ГНС, число таких физических лиц увеличено с 500 до 600.

Оговорено, что в список физических лиц крупных налогоплательщиков включаются физические лица, которые соответствуют по меньшей мере двум из следующих критериев: являются налоговыми резидентами Молдовы; их доходы, полученные за последние три налоговых периода, предшествующих отчетному периоду, превышают в совокупности сумму 3 млн. леев; совокупная стоимость обладаемых ими активов в период последнего налогового года превышает сумму 50 млн. леев.

Приказ главы ГНС вступит в силу с 1 января 2018 г.

Крупные налогоплательщики, отобранные в соответствии с упомянутыми выше критериями, находятся в администрировании Генерального управления администрирования крупных налогоплательщиков ГНС. Список крупных налогоплательщиков утверждается приказом начальника ГНС. Список экономических агентов - крупных налогоплательщиков публикуется в Monitorul Oficial и на веб-сайте Государственной налоговой службы, а список физических лиц - крупных налогоплательщиков не публикуется, в соответствии с положениями Закона о защите персональных данных. Физические лица - крупные налогоплательщики будут уведомлены о получении этого статуса лично или по почте.