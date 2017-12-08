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Общество
Какие страны молдаване чаще всего выбирают для новогоднего отдыха
08.12.2017

Болгария, Румыния и Украина - самые востребованные туристические направления граждан Молдовы, желающих отметить новогодние и рождественские праздники за границей.

Директор туристического агентства  сообщил корреспонденту, что "количество желающих провести Новый год в горах не падает, несмотря на то, что цены на турпакеты - недешевы". Отдых на четыре дня в Брашове (Румыния) сейчас стоит порядка 400 евро с человека. Отдельно необходимо оплатить транспорт - 60 евро на автобусе в оба конца. Для украинского горнолыжного курорта Буковель цена немного ниже - 300 евро с человека на три дня.

"Это последние путевки, и в более дорогих отелях. После праздников, их стоимость сразу спадет, и уже можно будет съездить в ту же Румынию за 100 евро на три ночи", - сказал он.

По его словам, низкими ценами молдавских туристов привлекли курорты в Болгарии - Банско, Боровец, Пампорово - примерно 160 евро на семь ночей в четырехзвездочном отеле.

"Однако, все места уже раскуплены. Есть еще пара предложений на период после Нового года, но и они быстро раскупаются. Стоимость таких путевок - от 75 до 120 евро на семь дней и шесть ночей, плюс транспорт - 65 евро с человека", - сказал туроператор


 
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