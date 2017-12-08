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Партия Санду предлагает переименовать улицу Сергея Лазо в честь короля Михая
08.12.2017

Представители партии "Действие и солидарность" призвали общество поддержать инициативу политического формирования по восстановлению исторического названия улицы Сергея Лазо.

Об инициативе переименования улицы Сергея Лазо в честь короля Михая сообщила лидер партии Майя Санду, опубликовав сообщение на свой официальной странице в Facebook, сообщает unimedia.info.

"Бывший суверен Румынии посещал наш город несколько раз, а за его заслуги одна из центральных улиц Кишинева была названа в межвоенный период в его честь (Великий воевода Михай, нынешняя Сергей Лазо). До конца своей жизни он поддерживал искреннюю связь с Бессарабией и бессарабцами. Наш долг - сохранить в коллективной памяти имя короля Михая, который был символом борьбы за восстановление справедливости, свободу и демократию. Поэтому мы призываем общественность поддержать нашу инициативу, чтобы восстановить историческое название улицы Сергея Лазо", - написала Санду в социальных сетях.

Король Румынии Михай скончался 5 декабря 2017 года.


 
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