Главная Партия Санду предлагает переименовать улицу Сергея Лазо в честь короля Михая Представители партии "Действие и солидарность" призвали общество поддержать инициативу политического формирования по восстановлению исторического названия улицы Сергея Лазо. Об инициативе переименования улицы Сергея Лазо в честь короля Михая сообщила лидер партии Майя Санду, опубликовав сообщение на свой официальной странице в Facebook, сообщает unimedia.info. "Бывший суверен Румынии посещал наш город несколько раз, а за его заслуги одна из центральных улиц Кишинева была названа в межвоенный период в его честь (Великий воевода Михай, нынешняя Сергей Лазо). До конца своей жизни он поддерживал искреннюю связь с Бессарабией и бессарабцами. Наш долг - сохранить в коллективной памяти имя короля Михая, который был символом борьбы за восстановление справедливости, свободу и демократию. Поэтому мы призываем общественность поддержать нашу инициативу, чтобы восстановить историческое название улицы Сергея Лазо", - написала Санду в социальных сетях. Король Румынии Михай скончался 5 декабря 2017 года.

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