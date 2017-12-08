Идо Нетаньяху в Кишиневе призвал отказаться от пути в ЕС, чтобы избежать войны

В еврейском культурном центре «КЕДЕМ» состоялась встреча с драматургом, писателем, публицистом и офицером спецназа Идо Нетаньяху. Встреча была приурочена к столетию Декларации Бальфура - документа, заложившего основу современной государственности Израиля. Родной брат премьер-министра Беньямина Нетаньяху говорил жителям Кишинева о важности сохранения национальной идентичности.

- Я не знаю, почему так много образованных и умных людей поддерживают идею «общего государства», продвигаемую в ЕС, - высказал мнение Идо Нетаньяху. - Они думают, что отсутствие границ - это отсутствие войн. Они что, не помнят историю, не видят, что происходит сейчас? Огромное количество людей погибло во время гражданского конфликта на Украине.

Сама идея ЕС не нравится многим европейцам, потому что унифицированность ведет к потере национальной идентичности. Сохранить свою свободу я могу только сохраняя свою национальную индивидуальность рядом с родными и близкими по духу людьми.

Брат премьера Израиля рассказал, что он в третий раз приехал в Молдову. Его удивило то, что на улицах Кишинева многие люди говорят на русском языке. Появились и другие приятные впечатления.

- Меня поразила на улицах Кишинева вежливость и обходительность горожан, - рассказал писатель. - Люди не толкаются в очередях. Мне очень нравятся, что тут принято пропускать женщин вперед, помогать донести тяжелые сумки и спуститься с подножек общественного транспорта. В Израиле это почти утрачено.

Идо Нетаньяху пожелал Молдове восстановиться из этой разрухи.

- После 70 лет нахождения под властью Советского Союза Молдова набралась смелости идти своим путем, - отметил гость. - Это достойный выбор. Я много лет слышу советы, как надо поступать народу Израиля. И я не буду совершать ту же ошибку. Молдаване должны сами найти дорогу к сохранению своей исторической и национальной идентичности

Юлия Веверица