НБМ вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 5 леев

Начиная с 11 декабря 2017, Национальный банк Молдовы вводит в обращение на территории Республики Молдова модернизированную банкноту с номинальной стоимостью 5 леев. Модернизация банкноты посредством дополнения новыми элементами безопасности призвана снизить риски её подделки, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу НБМ, одной из новых характеристик банкноты станет металлизированная защитная нить с текстом „BNM”, внедрённая в бумагу и расположенная на аверсе слева, между портретом Штефана чел Маре и центральным гильошом, в ультрафиолетовом свете она будет люминесцировать голубым цветом.

В верхней и нижней части зоны, расположенной между двумя вертикальными декоративными элементами, напечатан микротекст „BNM” и „CINCILEI”. По контуру круга, где расположен текст „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI... ”, напечатан микротекст „BNM”. На купонном поле аверса и реверса напечатаны фрагменты цифры „5“ таким образом, что при рассматривании банкноты на просвет и освещении с противоположной стороны цифра „5“ видна как единое целое.

На купонном поле аверса расположен прямоугольник, люминесцирующий в ультрафиолетовом свете зелёным цветом. Внутри прямоугольника напечатаны логотип НБМ и текст „BNM”. Два декоративных вертикальных элемента, многоцветный национальный орнамент и центральный гильош на аверсе банкноты люминесцируют в ультрафиолетовом свете зелёным цветом. Би-флуоресцентные волокна в ультрафиолетовом свете люминесцируют зелёно-голубым и жёлто-красным цветом.

Модернизированная банкнота номинальной стоимостью 5 леев, образца 2015 года, имеет формат и сюжетное оформление, аналогичные банкноте номинальной стоимостью 5 лeeв образца 2013 года. Ранее выпущенные банкноты с соответствующим достоинством будут находится в обращении параллельно с новыми банкнотами и постепенно изыматься вследствие износа и повреждения, не соответствующего обращению.