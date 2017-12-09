Sic!: Президент Додон vs статистика

Критикуя DCFTA и оправдывая торговые санкции, введенные Россией, президент Игорь Додон цитирует опасения Москвы о том, что Молдова будет беспошлинно импортировать товары из ЕС, и также беспошлинно будет реэкспортировать их в Россию: „Аргументы наших партнеров из России являются следующими: пока для этих категорий продуктов у нас свободная торговля с Европейским союзом, есть риск реэкспорта этих европейских продуктов через Молдову”.

Авторы новой статьи Sic! отмечают, что дело в том, что Москва ввела дополнительные ограничительные меры, большинство из которых были официально оправданы санитарными соображениями. И только одна мера, а именно введение таможенных пошлин для молдавских товаров, может быть связана с опасностью реэкспорта, передает IPN.

В статье говорится, что с юридической точки зрения, принятые российской стороной меры являются необоснованными. Соглашение о зоне свободной торговли СНГ предусматривает определенные меры защиты. Однако ни при подписании DCFTA, ни после этого не было никаких причин, чтобы Россия применила тарифные меры. Авторы утверждают, что реэкспорт молдавской продукции на самом деле не имеет в процентном соотношении значительную долю в общем объеме экспорта, особенно в Россию.

С другой стороны, эти цифры являются незначительными с точки зрения внешней торговли России. Для сравнения, в 2016 году общий объем молдавского экспорта в Россию составил 233 млн. долларов – цифра, которая включает в себя как реэкспорт, так и отечественные товары. В том же году, Россия импортировала товары на сумму более 182 млрд. долларов. То есть Молдове приходилось только 1/772 от российского импорта в 2016 году.

В целом, реэкспорт в 2016 году достиг 694,4 млн. долларов. Из них, однако, только 162 млн. были направлены в СНГ. Большинство реэкспорта, на самом деле, в любом случае идут в ЕС – 463 миллионов. Таким образом, по мнению авторов статьи, существующая опасность реэкспорта европейской продукции в Россию из Молдовы была завышена.

В статье говорится так же, что прогноз или опасения Игоря Додона и Москвы, что Молдова будет захвачена европейскими товарами из-за DCFTA, которые затем могут попасть в Россию, оказались необоснованными. Физический объем молдавского импорта товаров в ЕС вырос незначительно, всего на 3,1%. Более того, объем значительно снизился по стоимости – с 2,56 млрд. (2014) до 1,97 млрд. долларов (2016).

Таким образом, положения Соглашения о свободной торговле СНГ, которые позволяют увеличить таможенные тарифы, не применяются: в Молдове не выросли резко импортные поставки из ЕС, а экспорт в Россию и СНГ падает. В статье отмечается, что меры Москвы не являются обоснованными, даже если расценить их как превентивные. Не все экспортеры из Молдовы являются недобросовестными. Россия может просто применять ставки таможенных пошлин по первоначальной стране происхождения: если фирма из Кишинева экспортирует в Россию итальянские лекарства, тогда Россия могла бы применить таможенный сбор строго на этот продукт.

Даже если есть экспортеры, которые лукавят и не указывают страну происхождения товаров, которых отправляют в Россию, это можно решить через более тесное сотрудничество таможенных структур двух стран, а не путем наказания всех экспортеров, считают авторы статьи. Более того, DCFTA, которого так боится Москва, имеется компонент, который касается реформы таможни. То есть, реализация в полной мере данного соглашения может снизить скрытые случаи реэкспорта, что было бы и на благо России. Полный текст статьи можно прочитать здесь.

Sic! является проектом по проверке фактов, синтезу и анализу, реализуемым IPN при финансовой поддержке Фонда Сороса в Молдове и Black Sea Trust.