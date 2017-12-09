Главу компании ProImobil Влада Мустяцэ схватили в Италии и решили экстрадировать в Кишинев

Итальянская полиция арестовала директора компании ProImobil, специализирующейся на сделках с недвижимостью. Влада Мустяцэ был задержан в Риме. Глава офиса Интерпола в Молдове Виорел Центю сообщил, что директора компании ProImobil задержали в Италии в ноябре. В течение 40 дней он должен быть передан молдавскому правосудию. Дату экстрадиции определят итальянские правоохранители.

- В течение 40 дней Республике Молдова необходимо предоставить итальянским правоохранительным органам комплект документов для экстрадиции Мустяцэ в Молдову, - пояснил Центю. - После получения этого пакета итальянская сторона изучит все бумаги и выскажется по поводу процедуры.

Сейчас молдавские прокуроры готовят документы для его экстадиции. Мустяцэ обладает и румынским гражданством. Однако это не усложнит процесс его выдачи Молдове.

- Влад Мустяцэ был задержан как гражданин Республики Молдова и был объявлен в розыск через Интерпол как молдавский гражданин за совершение преступлений на территории нашего государства, - отметил Виорел Центю. - То, что он обладает двойным гражданством - его право, однако оно не повлияет на процедуру экстрадиции.

Правоохранительные органы проводили обыски в риелтерской фирме ProImobil дважды - в августе и сентябре. Тогда были задержаны два руководителя по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным следствия, в компании неофициально работали около 80 агентов по продажам, средняя зарплата которых составляет около €2,7 тыс. ежемесячно. Эти деньги не отражены в бухгалтерских отчетах, поэтому компания не платила с них налоги с 2015 года.

После того, как агенты по продажам дали показания по поводу схемы уклонения от налогов, использовавшейся руководством компании, Мустяцэ объявили в розыск. Он обвиняется в нанесении государству ущерба на 5 млн леев. Если вина главы компании ProImobil будет доказана, ему грозит до шести лет тюремного заключения.