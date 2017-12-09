Великолепная десятка и Филат: Кто «поматросил и бросил» бывшего премьер-министра Молдовы

Накануне возможного освобождения политика из-под стражи, мы вспоминаем, кто за последние годы от него сбежал. В пятницу, 8 декабря 2017 года, Либерально-демократическая партия, которая находилась у власти в стране с 2009 по 2015 год, отметила десятилетия с момента своего основания. По этому случаю председатель фракции ЛДПМ в парламенте Тудор Делиу заявил, что эти годы были «самыми продуктивными», а страна, дескать, была «выедена из мировой изоляции».

Но именно в годы правления ЛДПМ, как мы знаем, произошла кража миллиарда — по этому делу и отбывает наказание бывший лидер либерал-демократов Владимир Филат.

За последние годы его формирование покинули немало политиков — многие из них сейчас старательно открещиваются от бывшего партийного босса. «Комсомольская правда» решила вспомнить о таких «беженцах», и, для полноты картины, привести цитаты Владимира Филата о своих соратниках в годы их «сотрудничества».

Кстати, 12 декабря Высшая судебная палата рассмотрит жалобу на отмену решения по делу бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата.

Александр Тэнасе

Партию покинул еще в 2011 году. Тогда, 10 апреля, на конгрессе ЛДПМ его отставка была одобрена, и на пост вице-председателя партии, который он занимал, был назначен Юрий Лянкэ. Из партии уходил «будучи недовольным определенными вещами».

По квоте ЛДПМ он с 2009 по 2011 год возглавлял Министерство юстиции. Затем с 2011 по 2017 год был председателем Конституционного суда.

Возможно, иногда на меня воздействовали чьи-то слова, и может быть он, в свою очередь, тоже поддался чьему-то влиянию. Правда в том, что я ощущаю его отсутствие и признаю, что его уход — потеря для нас.

Юрий Лянкэ

Покинул ЛДПМ в феврале 2015 года. Ушел, чтобы заняться «собственным проектом», который затем превратился в Европейскую народную партию Молдовы — сейчас он ее и возглавляет.

Я решил оставить должность первого зампредседателя ЛДПМ, уйти из партии и парламентской фракции. Вскоре я инициирую политический проект. Господину Филату хочу передать, что, хоть наши пути и разошлись кардинально, со временем он поймет мой выбор. /Юрий Лянкэ

Вместе с Юрием Лянкэ ЛДПМ покинул и Валерий Карп, который занимал должность вице-премьера по реинтеграции.

Решение любого нашего коллеги покинуть партию вызывает сожаление, в случае Юрия Лянкэ - жаль вдвойне.ЛДПМ значит гораздо больше, чем председатель, вицепредседатели, депутаты, министры. /В.Филат

Наталья Герман и Майя Санду