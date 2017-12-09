Пытать нельзя, бить можно: одобрено минздравом

Думитру БАРБАЛАТ

МВД готовится к борьбе с собственным народом. Бить будут в соответствии с документом, утвержденным правительством. На портале исполнительного органа выставлен проект руководства по профессиональному вмешательству при исполнении обязанностей.

Сформулировано совсем скромно на первый взгляд.

МВД утверждает, что при разработке проекта использовали совместный приказ о регламенте порядка выявления, регистрации и информирования о предполагаемых случаях пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения генпрокуратуры (№77), минюста (№572), МВД (№408), таможенной службы (№639-о), антикоррупционного центра (№197) и минздрава (№1589), все от 31 декабря 2013 года. Также использовали постановление правительства №474/2014 о перечне специальных средств, видов огнестрельного оружия, боеприпасов и правил их применения; закон №218/2012 о порядке применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; положения Конституции РМ от 1994 года; положения Конвенции ООН №1950 от 04.11.1950г. о защите прав человека и основных свобод, принятая в Риме (вспомнили!) и положения Конвенции ООН от 10 декабря 1984 года против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Ко всем этим ссылкам приложен рисунок - нарисован человек и даны стрелочками указания, как и куда бить человека-гражданина.

Нельзя бить по голове.

Можно несильно бить по всему телу.

А от туловища и по ногам – свободно, как угодно и сколько угодно.

Руководство для полиции, которая сбирается бить нерадивых граждан, которые могут нарушить закон и ослушаться указаний. Но есть и подпись минздрава, постановившего: можно бить, но только не пытать.

Заблаговременно готовятся к событиям следующего года? Видимо, предугадывают, что народ уже готов возмущаться.