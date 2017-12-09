Лавров: В приднестровском урегулировании наблюдается прогресс

В приднестровском урегулировании наблюдается прогресс, - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с речью на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Вене.

Как передает "ИНФОТАГ", со ссылкой на МИД России, Лавров сообщил, что "на данный момент в вопросе приднестровского урегулирования отмечается продвижение вперед - открыт мост через Днестр, достигнуты договоренности по ряду вопросов, которые касаются практической жизни граждан, в том числе в сферах образования, мобильной связи".

По его словам, "в Вене утверждена Декларация о переговорном процессе по приднестровскому урегулированию".

"Данный документ приветствует тактику "малых шагов", а также проведение новой встречи в формате "5+2" до конца 2017 г. Отмечу, что такой прогресс достигнут благодаря тому, что Кишинев и Тирасполь напрямую договорились о конкретных шагах, призванных сделать повседневную жизнь людей в Приднестровье и Молдове в целом более комфортной и удобной", - сказал Лавров.

По словам глав МИДа России, "украинские коллеги не должны манкировать своими обязательствами, закрепленными в Минских договоренностях".

"И то, как сегодня говорит Кишинев с Тирасполем, необходимо говорить Киеву с Донецком и Луганском", - сказал Лавров.