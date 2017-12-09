Плешка: Я сожалею лишь о том, что не смог уберечься от политических схем

«10 лет, прошедших с момента отставки до сегодняшнего дня, прошли в мгновение ока», – вспоминает с ностальгией бывший министр обороны Валерий Плешка.

Возглавлявший Министерство обороны в период 2004-2007 годов бывший чиновник в настоящее время занимается бизнесом в области сельского хозяйства и гордится своим делом. По его словам, не стремление к прибыли привело его к инвестированию в этот сектор, а личное удовлетворение от работы.

«Случилось так, что мои сограждане из Флорештского Района, у которых был сад, пригласили меня поддержать сельскохозяйственный сектор. Так я стал инвестором в сфере постуборочного хранения и переработки. Мы строим все, что касается хранения и обработки фруктов и овощей, занимаемся экспортом. То, что я сейчас делаю, имеет завершенность: посадил семечко в землю, осенью собрал урожай, определил на хранение, продал. Это позволяет получить удовлетворение, помимо денег», – поделился Плешка.

Собеседник признается, что в определенных «благоприятных обстоятельствах» он бы вернулся в политику или на государственную службу, но времени для неудачных попыток у него больше нет. После участия в двух избирательных кампаниях: в выборах примара столицы в 2011 году и парламентских выборах 2014 года Плешка не сдаётся и заявляет, что хочет «стереть отпечаток бедной страны», приписываемой Республике Молдова.

«Я не могу исключить, что буду баллотироваться, и не только я, есть много людей, которые замечают этот вакуум, есть способные люди, которые имеют желание и являются патриотами в истинном смысле этого слова. Я не могу бросить все, что я создал за эти годы», – добавил он.

Бывший политик с удовольствием вспоминает годы, проведенные в Министерстве обороны, и не сомневается, что его миссия в Национальной армии увенчалась успехом.

«Армия – это гордость, она должна быть гордостью, особенно для Республики Молдова, где всего несколько тысяч солдат и офицеров. Это может быть примером развития для других государственных структур. Я и моя команда были полны энтузиазма и мотивированы в те годы, и нам кое-что удалось сделать», – утверждает бывший министр.

Что касается сожалений, у Валерия Плешки есть только одно: что он не смог защитить себя от политических схем, от тех, кто ставил ему палки в колеса. «Я в то время, полагая, что знаю много вещей, не знал о хитрых трюках, и, возможно, не хочу знать и сегодня те трюки, которыми пользуется молдавский политический класс: как защитить себя от плохих слов, от действий, которые затеваются против тебя и твоей команды», – подчеркнул он.

Валерий Плешка был министром обороны в период с 2004 по 2007 год и членом парламента в 1998-2004 годах.