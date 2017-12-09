Влад Мустяцэ, глава "ProImobil", будет экстрадирован в Кишинев

Глава компании "ProImobil" Влад Мустяцэ задержан в Италии. Бизнесмена арестовала итальянская полиция, на данный момент он находится под стражей в Риме.

Информацию подтвердил для tv8.md Виорел Тентиу, глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдове.

Глава компании "ProImobil" был объявлен в международный розыск в сентябре текущего года по просьбе прокуроров из Кишинева. Запрос был объявлен после выдачи 30-дневного ордера на арест на имя бизнесмена.

На данный момент неизвестно, кто опознал бизнесмена и при каких обстоятельствах происходило задержание.

"В течение 40 дней Республике Молдова необходимо предоставить итальянским правоохранительным органам комплект документов для экстрадиции Мустяцэ в Молдову. После получения этого пакета итальянская сторона изучит все бумаги и выскажется по поводу процедуры.", заявил Тентиу.

Тот факт, что Мустяцэ также обладает румынским гражданством не усложнит процесс его выдачи Республике Молдова, полагают власти из Кишинева.

"Влад Мустяцэ был задержан как гражданин Республики Молдова и был объявлен в розыск через интерпол как молдавский гражданин за совершение преступлений на территории нашего государства. То, что он обладает двойным гражданством - его право, однако оно не повлияет на процедуру экстрадиции", добавил Виорел Тентиу.

Напомним, 28 августа двух руководителей риэлтерской фирмы Pro Imobil задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Ущерб, по данным следствия, составил пять миллионов леев. Задержанию предшествовали несколько обысков. Директор агентства был объявлен в розыск.