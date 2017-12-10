Григорий Новак: цель нашей команды – получить большинство в следующем составе парламента

В интервью для портала ТРИБУНА депутат-социалист Григорий Новак рассказал о кампании по сбору подписей в поддержку президентского правления, каким был 2017 год для ПСРМ, и каковы приоритеты партии на 2018 год, а также дал свой прогноз в связи с результатами следующих выборов и высказался по ряду других важных аспектов.

T.: На днях исполнится год со дня инаугурации президента Игоря Додона. Как Вы оцениваете этот год?

Г.Н.: По-моему, 2017 год был довольно продуктивным как для президентуры в целом, и для президента Игоря Додона в честности. Напомню, что в декабре 2016 года доверие граждан к президентуре и президенту было на уровне 3,8%, а сейчас, по данным последнего опроса от 6 декабря, это доверие возросло до 52,2%, а это больше половины населения страны. Эти цифры отражают результаты труда и усилий президента, как на внутренней, так и на внешней арене. Граждане Республики Молдова по-настоящему ощутили результаты усилий президента, а если привести примеры, тогда, несомненно, можно заявить, что благодаря двусторонним встречам президента Додона и Путина, стало возможным возобновление экспорта молдавских агропищевых продуктов на российский рынок». «Наши экономические агенты, которые вложили средства в сельское хозяйство, взяли «штурмом» наш традиционный восточный рынок сбыта. Другим примером являются несколько сотен тысяч наших соотечественников, которые воспользовались миграционной амнистией, которая была достигнута в результате договоренностей между главами двух государств. Граждане Республики Молдова, которые временно трудятся или проживают в РФ, заложили начало новой миграционной истории». «Примеров много, но следует отметить тот факт, что все это происходило в то время, когда власть пыталась навредить молдавско-российским отношениям. Также, 2017 год был годом конфронтации между президентом Додоном и спикером, премьер-министром, а это прямо свидетельствует о том, что представители ДПМ не контролируют президентуру, и это их очень беспокоит.

T.: ПСРМ объявила о начале кампании по сбору подписей в поддержку ввода президентского правления. На каком этапе находится этот процесс?

Г.Н.: Да, правда, что ПСРМ объявила о начале кампании по сбору подписей в поддержку ввода президентского правления. Сейчас идет непосредственный сбор этих подписей. Мы уже собрали очень много подписей, думаю, что процесс завершится раньше намеченного срока, потому что инициатива пользуется популярностью среди граждан.

T.: Что произойдет после завершения кампании по сбору подписей? Что ПСРМ планирует предпринять дальше?

Г.Н.: После сбора необходимого количества подписей мы созовем съезд ПСРМ, на котором представим подписи, проголосуем за ввод президентского правления в избирательную программу партии. Потом, с этой программой приступим к предвыборной кампании. Между тем, ПСРМ зарегистрирует законопроект об изменении формы правления.

T.: Каковы, на Ваш взгляд, шансы на успех этой инициативы?

Г.Н.: Думаю, что у смены формы правления есть реальные шансы, учитывая, что инициативу поддерживает большинство населения. Согласно некоторым социологическим исследованиям, ввод президентского правления поддерживают более 80% респондентов. Возможно, желание изменить форму правления продиктовано опытом других стран, или тем, что граждане Республики Молдова устали от политической борьбы, от миграции депутатов из одной фракции в другую, устали от коррупции в рядах депутатов и от многого другого.

T.: Приближается конец года. Каким он был для ПСРМ?

Г.Н.: 2017 год был для ПСРМ очень насыщенным событиями. Фракция ПСРМ в парламенте была самой активной, были зарегистрированы десятки инициатив в экономической, социальной и юридической областях. Депутаты от ПСРМ активно участвовали в обсуждениях законопроектов в парламентских комиссиях и на пленарных заседаниях, и скорее всего, это было заметно для всех, в том числе для СМИ. Также очень активной была и фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинэу, которая выдвинула сотни проектов решений, выявила многочисленные коррупционные схемы либералов, боролась за прозрачность заседаний МСК и комиссий примэрии. Все советники от ПСРМ, в том числе и на местах, очень много трудились в этом году. Нам еще многое предстоит сделать, но терпение, твердость и профессионализм нам помогут.

T.: ПСРМ уже установила свои приоритеты на 2018 год?

Г.Н.: С тех пор как я пришел в ПСРМ, партия никогда не действовала хаотично. ПСРМ ежегодно разрабатывает четкий, продуманный и просчитанный план действий, и 2018 год не исключение. Конечно, в рабочий план включены и основные приоритеты ПСРМ, среди которых укрепление и защита государственности Республики Молдова, защита молдавских ценностей, как например история, язык, православие, нейтралитет, молдовенизм, укрепление дружественных отношений с Российской Федерацией, и, конечно же, парламентские выборы.

T.: 2018 год будет очень важным для унионистов. Нам известно, что, как правило, когда активизируются унионисты, социалисты активизируются по линии государственности. Есть ли у вас какие-то планы на этот счет в 2018 году?

Г.Н.: Думаю, ни для кого не новость, что ПСРМ является политической партией, которая стоит на страже государственности Республики Молдова. Мы видим, сколько провокационных заявлений делают политики соседней страны в адрес Республики Молдова, видим, как они открыто говорят об объединении, которое, по сути, является актом уничтожения нашего государства. Хуже всего, что так называемые нео-унионисты пользуются протекцией власти в Республике Молдова. Унионисты заполонили государственные структуры, хотя должны были бы защищать нашу маленькую страну от внешних и внутренних угроз, но они открыто говорят о ликвидации государства. К сожалению, унионисты проникли в парламент Республики Молдова, в правительство, СИБ, Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и др. Конституция Республики Молдова гарантирует право на свободу выражения своего мнения, но в ст.32 п.(3) Конституции также напрямую сказано, что запрещаются и наказываются законом оспаривание и опорочивание государства и народа, призывы к агрессивной войне, национальной, расовой или религиозной розни, подстрекательство к дискриминации, территориальному сепаратизму, общественному насилию, а также другие действия, посягающие на конституционный режим. У нас же, все те, кто открыто призывает к посягательствам на конституционный режим, свободно гуляют, устраивают марши по главным улицам столицы, а государственные органы никак на это не реагируют. Но у нас и на этот счет есть хорошо проработанный план, но я не обо всем могу говорить, хотя, несомненно, в этом году мы проведем разнообразные научно-исторические конференции, круглые столы и марши в честь событий, ознаменовавших историю нашего народа и многое другое.

T.: Могли бы Вы дать прогноз в связи с результатами предстоящих парламентских выборов?

Г.Н.: Сложно давать точные прогнозы, но цель нашей команды – получить большинство в следующем составе парламента, и для достижения этой цели команда ПСРМ очень много трудится.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине