В 2018 году Кремль и Партия социалистов победят прозападную правящую коалицию в Молдове, - американская разведка

Россия в 2018 году попытается повлиять на результаты парламентских выборов в Италии и Молдове, говорится в прогнозе американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Авторитетная компания утверждает, что фактором напряженности в отношениях между Россией и Западом является продолжающееся наращивание вооружений обеими сторонами вдоль пограничных районов. По мнению американских разведчиков-аналитиков, обе стороны не собираются останавливать этот процесс.

Компания Stratfor считает, что Россия в начале 2018 года на постоянной основе разместит баллистические ракетные комплексы "Искандер" на базе в Калининградской области. В то же время НАТО усилит координацию по патрулированию в Черном море. Укрепление сил, вероятно, добавит напряжения, что может помешать возобновлению уже застопорившихся переговоров между США и Россией по контролю над вооружениями.

- Использование Москвой технологий гибридной войны в Европе, Соединенных Штатах и прозападных странах представляет собой еще один фронт в противостоянии, - полагают американские эксперты. - В Италии, которая готовится провести общегосударственные выборы к маю, Москва, скорее всего, расширит свою информационную кампанию в поддержку таких партий, как "Движение пяти звезд" и "Вперед, Италия", которые выступают против антироссийских санкций. Но, как и в Германии, итальянские партии, которые поддерживает РФ, скорее всего, не смогут заполучить власть.

А вот в Молдове, как прогнозирует Stratfor, прозападная правящая коалиция потерпит поражение.

- Усилия Кремля, по всей видимости, будут успешными в Молдове, где есть хорошие шансы, что пророссийская Партия социалистов потеснит правящую коалицию, ориентированную на ЕС, и впоследствии отменит некоторые шаги по евроинтеграции, предпринятые страной в последние годы, в пользу более тесных связей с Москвой, - к такому выводу пришла американская разведывательно-аналитическая компания.

Накануне большинство граждан Молдовы заявили, что они против вступления страны в НАТО.