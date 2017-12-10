Морарь рассказал о причинах затягивания расследования кражи миллиарда

Глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь заявил 8 декабря, что расследование банковского мошенничества в размере около 1 млрд долларов затруднено в связи с перегруженностью прокуроров.

Расследованием дела о краже миллиарда занимается прокуратура антикоррупции, возглавляемая Виорелом Морарем с 2016 года. Через три года после банкротства "Banca de Economii", "Unibank" и "Banca Socială" клуб журналистов, занимающихся расследованиями, провел дискуссию, на эту тему, сообщает Еuropalibera.org.

Виорел Морарь представил то, что он назвал "успехами" сотрудников правоохранительных органов: дела, закончившиеся приговорами. Прокурор также объяснил, почему резонансные дела против бывшего премьер-министра Владимира Филата, примара Оргеева Илана Шора и Вячеслава Платона рассматривались и рассматриваются в суде за закрытыми дверями.

Он назвал дела Филата и его шурина и нанаша Иона Русу, которые находятся за решеткой: есть окончательные решения суда. Также к разряду достижений Морарь отнес и осуждение в суде первой инстанции Вячеслава Платона и бывшего главы "Banca de Economii", примара Оргеева Илана Шора и некоторых предпринимателей.

Руководитель антикоррупционной прокуратуры сказал, что Платона подозревают в организации "русского отмывания", посредством которого были "отмыты" через молдавские суды и банки около 22 миллиардов долларов из России. Пресса писала, что Платон контролировал в свое время два самых важных банка и несколько страховых компаний.

Почему прокуроры расследуют только определенные эпизоды банковского мошенничества и почему, например, заявления Илана Шора, ключевой фигуры в отчете компании Kroll, который виновен в исчезновении денег из банков-банкротов, более весомы, чем показания Вячеслава Платона, спросили участники обсуждения?

"Чтобы вы понимали, у нас есть дела, которые остались на стадии уголовного преследования. Я рассказал только о делах, которые были переданы в суд. Я никого не покрывал. Если бы мне было что скрывать, я не пришел бы сюда, объяснил бы как-то или послал бы кого-то другого. Я осознаю, что несу ответственность за борьбу с коррупцией и кражу миллиарда. Что касается ответственности Плахотнюка или других лиц, если будут доказательства... Изучаются все возможные варианты. Я понимаю, что любое правительство в какой-то момент уходит, меняется", - ответил Виорел Морарь, цитируемый Point.md.

Отвечая на вопросы участников дискуссии, глава антикоррупционной прокуратуры сказал, что имеет место затягивание уголовного преследования в руководимом им учреждении. Морарь отметил, что это вызвано объективными причинами, поскольку прокурор не может заниматься одновременно 50 делами. Он также сказал, что журналисты и общество в целом нетерпеливы, а прокуроры не все знают о кухне финансового мира или о нежелании тех, кто причастен к этому делу, делать заявление сотрудникам правоохранительных органов.

По мнению бывшего министра финансов Вячеслава Негруца, работающего в настоящее время экспертом в Transparency International - Moldova, неблагоприятные кредиты являются всего лишь одним из аспектов банковского мошенничества, а сотрудники органов правопорядка сосредоточились только на них.

"Если прокуроры рассматривают каждый случай в отрыве от принятых контекстных и политических решений, то, да, мы дойдем до служебной халатности в делах, но если мы посмотрим контекст, увидим, что на самом деле это заранее подготовленный механизм. К сожалению, до получения отчета Kroll в 2015 году ни одно государственное учреждение не положило на стол отчет о взаимосвязи между лицами, которые консолидировали, взяли на себя то, что происходило в банковском секторе, которые подготовили почву для того, чтобы впоследствии влезть в валютный резерв. Не кажется ли вам, что этими законодательными творениями кто-то пытается обмануть нас всех, включая прокуроров?", - подчеркнул Негруца.

Морарь утверждает, что прокуроры расследуют отдельные случаи, потому что эта тактика даст больше результатов, чем сложный процесс, который рискует стать бесконечным. Тот факт, что некоторые дела рассматриваются за закрытыми дверями, связан с другими расследуемыми эпизодами.

По закону национальный банк и национальный центр по борьбе с коррупцией отвечают за банковский сектор.

Участники обсуждения задали Морарю вопрос о том, возбуждено ли расследование в отношении лиц, ответственных за принятие решений в этих учреждениях за бездействие во время мошенничества. Также их интересовало, было ли начато расследование по факту предполагаемого участия политиков в изменении правовых рамок, которое сделало возможным банкротство банков.

На оба вопроса Виорел Морарь ответил отрицательно, но это не значит, что расследования не будет. На вопрос о сумме денег, возвращенных в результате завершенных процессов, прокурор заявил, что не знает об этом, потому что это входит в компетенцию судебных исполнителей.