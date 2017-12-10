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Экономика
Сколько денег должна Молдова миру
10.12.2017

Издание Global Finance составило рейтинг стран, которые больше всего должны иностранным кредиторам в 2017 году. США возглавляют список — внешний долг страны составляет около 17,438 триллиона долларов, сообщает Sputnik.

Великобритания должна внешним кредиторам 8,638 триллиона долларов, Германия — 5,317, Франция — 5,256, Нидерланды — 4,437, Люксембург — 2,883, Япония — 2,834, Италия — 2,305, Испания — 1,919, Ирландия — 1,852 триллиона долларов. 

Россия заняла 22-е место с внешним долгом в 555,8 миллиона долларов. Страной, у которой нет внешнего долга, назван Эквадор, минимальный внешний долг -у территорий Сектор Газа и Западный берег реки Иордан. 

Вторая с конца — Молдова с 6,3 миллиона долларов. 

Кстати, недавно правительство нашей страны утвердило вопрос о проведении переговоров по проекту контракта о финансировании Молдовы Европейским банком инвестиций касательно электроподключения между нашей страной и Румынией. Банк собирается предоставить Молдове заем на 80 миллионов евро, которые направят на создание электростанции в Вулканештах и линии электропередач напряжением в 400 киловатт между Вулканештами и Кишиневом. 

Считается, что после воплощения этого замысла стоимость электроэнергии для жителей Молдовы уменьшится. Общая стоимость проекта — 270 миллионов евро, сообщает пресс-служба правительства Молдовы.


 
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