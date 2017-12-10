Прием в Капитолии: с российским влиянием на Молдову покончено (ВИДЕО)

В Вашингтоне отметили 25-летие установления дипломатических отношений между Молдовой и Соединенными Штатами. На приеме, который прошел в Капитолии, американские партнеры говорили о безоговорочной поддержке нашей страны.

"Удивительно, сколько всего произошло за эти 25 лет. Торговля, двусторонние отношения, стремление взять под контроль "русского медведя". Все это продолжается, поэтому мы здесь сегодня, завтра и в будущем будем говорить: мы выбрали свободу, с российским влиянием на Молдову покончено", - сказал конгрессмен Пит Олсон, передает publika.md.

Высокопоставленные чиновники подчеркнули, что Молдова может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов.

"У Молдовы множество друзей и сторонников в американском конгрессе и в Соединенных Штатах. Мы знаем, что ваши соседи вызывают тревогу и вы сталкиваетесь со многими трудностями", - сообщил сопредседатель группы дружбы с Молдовой Дэвид Прайс.

Бывший посол США в Молдове Асиф Чаудри отметил конкретные действия нашего правительства.

"Я очень внимательно слежу за новостями из Молдовы. За последние полтора года не слышал ни об одном финансовом скандале, об украденных деньгах, зато слышу о взятых властями обязательствах и их выполнении", - заявил экс-посол США в Молдове Асиф Чаудхри.

Председатель парламента Андриан Канду поблагодарил американских партнеров за открытость и обещание поддержать нашу страну.

"Мне очень приятно видеть подготовленность, открытость, поддержку, которую готовы нам оказать американские власти. Это и политическая поддержка, и стратегический диалог и сотрудничество между США и Молдовой", - сообщил председатель парламента Андриан Канду.

Зампредседателя парламента Юрий Лянкэ подчеркнул необходимость более расширенного и углубленного общения.

"Мы отметили заинтересованность конгрессменов, американских сенаторов, тех, кто занимается анализом внешней политики, помочь Молдове твердо держаться проевропейского курса", - сказал вице-председатель парламента Юрий Лянкэ.