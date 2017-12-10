Противоречие в умах и чувствах жителей Молдовы: утром - в церковь, вечером - к гадалке!

Церковь и психологи отговаривают от походов к гадалкам, но граждане нашей страны умудряются побывать и там, и там.

Согласно социологическим опросам, больше всего граждане Молдовы доверяют церкви. Причем этот показатель почти не меняется годами. Так, в 2011 году церкви больше всего доверяли 74% населения нашей страны, а в этом году — 77%. Но вот противоречие — многие из тех, кто доверяет церкви, не брезгуют походами к ясновидящим и гадалкам, хотя известно, что поход к гадалке - это тяжкий грех.

- Я знаю, что это грех, я считаю себя верующей. Но я хожу не просто к гадалке, а к ясновидящей, которая видит. К сожалению, я недостаточно мудра пока, чтобы не поддаваться соблазну узнать что-то. Кроме того, мне очень были нужны ответы на мои вопросы, - рассказала Ирина, которая утверждает, что благодаря ясновидящей благополучно сложилась ее судьба.

История Ирины — история любви. Ей было всего 13 лет, когда она начала встречаться с 18-летним Романом. Наделав разных глупостей, пара рассталась. Ирина вышла замуж, Роман уехал за границу и женился. Прошло много лет, и они начали общаться в соцсетях. Вспыхнули прежние чувства, но разбивать чужую семью не решался никто.

- Но я никак не могла успокоиться. Возможно, мне скорее нужен был психолог, я была в отчаянии, но я пошла к ясновидящей. Она мне сказала, что мы не будем разбивать семьи друг друга, но каждый разведется, и в итоге мы будем вместе. Я решила ничего не предпринимать, просто ждать свою судьбу. Но благодаря тому, что сказала мне ясновидящая, я надеялась и ждала. Кстати, ясновидящая мне сказала, что жена моего возлюбленного неверна ему. Так и оказалось. Через несколько лет он это узнал, а я к тому времени развелась с мужем. После развода я познакомилась с хорошим мужчиной, который предлагал мне руку и сердце. Но я отказала, потому что верила в то, что буду с Романом. Так и случилось. Все сбылось, теперь мы вместе. Если бы не ясновидящая, все могло сложиться по-другому, - призналась Ирина.

Ясновидящая: к нам ходят и молдавские мужчины

- Чаще всего ко мне, конечно же, ходят женщины, - рассказала нам ясновидящая Елена, проживающая в Кишиневе. - Первая категория - это молодые девочки, они как слепые котята. Вторая категория — разведенные женщины, которые стоят на распутье. Остальные — те, у кого случилось горе. Скажу вам, что ко мне приходят не только женщины, но и мужчины! Мужчины все же чаще приходят не по сердечным вопросам, а, например, когда пытаются найти пропавшего человека.

По словам Елены, к ней всегда обращалось много людей.

- Ко мне каждый день ходят люди. И дело не только в том, что сейчас в Молдове кризис и людям тяжело жить, поэтому они ищут ответы у нас. Так было и будет — у людей всегда есть вопросы, на которые они не знают ответа, поэтому идут к нам. Но важно уметь отличать ясновидящего от шарлатана, который хочет заработать деньги на горе либо на женском любопытстве. Таких в Молдове много, к сожалению, - сказала ясновидящая.

Стоимость услуг ясновидящих в Молдове — от 150 до 300 леев. А «настоящие», с именем, еще дороже — до 600 леев или даже 50 долларов.

Церковь: Обращаться за помощью к ясновидящим - тяжкий грех!

- Церковь, согласно ее официальной позиции, отрицательно относится к так называемым ясновидящим, - заявил «Комсомолке» настоятель Иоанно-Богословского храма в Пересечино Василий Гарбуз. - Церковь не признает в них никаких способностей к предвидению. Если кое-кому из этих людей удается что-то предвидеть, то они это делают с помощью темных сил. Обращаться за их помощью — абсолютный грех, особенно если к ясновидящим и им подобным обращается верующий человек, христианин. Это тяжкий грех!

Василий Гарбуз подчерк-нул, что церковь не признает ясновидящих, которые «под предлогом обладания какими-то знаниями зачастую вводят людей в заблуждение».

- Вот жила на свете Ванга — ее личность общеизвестна. Но Церковь называет таких людей лжепророками! У нас есть Священное писание, Церковь дает ответы на разные вопросы о прошлом, нынешнем и будущем поколениях, а если кто-то начнет гадать, когда конец света наступит... В общем, все это исходит от нечистого, - добавил Василий Гарбуз.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Когда не можете сделать выбор, лучше идти к профессиональному психологу!»

- Человек идет к гадалке или в церковь за подтверждением либо за неким разъяснением, облегчением выбора из множества. И к гадалке, и в церковь идут, чтобы сбросить с себя ответственность за выбор и рационализировать последствия выбора. Человеку свойственно ожидать чуда, для него наличие «волшебной палочки» - это возможность получить желаемое немедленно, при этом не затрачивая никаких усилий, - рассказала «Комсомольской правде» психолог Анжела Николаоу.

По словам психолога, когда мы находимся в стрессе, имеем проблемы, конфликтуем — наше восприятие сужается и видит меньшее количество альтернатив выхода из сложившейся ситуации, чем в нормальном состоянии.

- Когда человек обращается с молитвой к Богу либо медитирует - он впадает в состояние лёгкого транса, в котором у него активируется правое полушарие, ответственное за интуитивные решения. И эти решения будут основываться на личном опыте и ресурсах, оптимальных для личности. А когда идешь к постороннему человеку, он может навязать тебе возможные выходы из ситуации, исходя из собственного опыта, мировоззрения, стереотипов, интеллекта. В этом и заключается опасность гадания. Происходит программирование человека и ограничение выбора. Лучше всего предпринимать действия, соглашаясь со своими размышлениями и опытом. Конечно, лучше идти к профессиональному психологу. Психологи изучают механизм проектирования собственного опыта на тех, с кем мы взаимодействуем, и умеют отслеживать его. Поэтому именно психолог может показать всю гамму возможностей разрешения проблемы. Когда человек принимает сам решения и несёт за это ответственность, это подкрепляет уверенность в себе, тем самым впоследствии облегчая следующий выбор.

Лидия ТКАЧ