В схватке с медведем молдавский гайдук ищет защиты у дядюшки Сэма

Последняя поездка за рубеж группы молдавских политиков во главе с Владом Плахотнюком лишь на первый взгляд была неожиданной и спонтанной. На самом деле, она была частью плана, или лучше сказать игры с дальним прицелом и очень высокой ставкой. Сегодня молдавский олигарх не просто борется за власть и ее сохранение, а за собственную жизнь. В такой же ситуации находятся и его партнеры по правлению. И этот угол зрения позволяет нам правильно оценить предпринятые действия и встречи во время зарубежного «турне». И здесь важны контекст, мотивы и нюансы.

Для граждан Молдовы в «разборе полетов» есть и особый смысл, так как в дальнейшем все они будут втянуты в общую «игру» и станут участниками определенных событий.

Удар молнии

Сообщение о том, что следственный комитет России предъявил обвинения в убийстве Владу Плахотнюку и подал ходатайство в Басманный суд Москвы о его заочном аресте, был чем-то вроде удара молнии. Нельзя сказать, что нечто подобное никто не ожидал: тучи над олигархом все же сгущались давненько. Уголовное дело в Румынии, свидетельские показания киллера Проки предвещали продолжение криминальной саги.

Для любого политика на Западе подозрения в неблаговидных поступках, а тем более возбуждение уголовного дела – серьезный повод приостановить деятельность, уйти в отставку. И, если политик не чувствует за собой вины, он сообщает, что не будет препятствовать следствию, так как хочет, чтобы правда восторжествовала, и его невиновность была доказана.

Влад Плахотнюк оказался в намного более сложной ситуации. Его обвинили не в принятии дорогих подарков, «извлечении выгоды из влияния» или других коррупционных действиях. Формулировка следственного комитета России оказалась очень тяжелой - «подготовка покушения на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».

В таких обстоятельствах нужно думать не просто о спасении репутации, а уже о стратегии сохранения свободы и самой жизни. Для лидера ДПМ реальная возможность достичь желаемого – это превращение Молдовы в неприступную для поползновений извне «крепость» и сохранение полного контроля над всеми институтами государства. Если на сегодняшний момент этот вопрос решен, то с будущим все не так просто. Власть может выскользнуть из рук. И это - настоящая головная боль.

Все дороги ведут в Вашингтон

Единственное место, где можно решить вопрос перспективы, – Вашингтон. Вспомним, что после благословления помощника госсекретаря США Виктории Нуланд в январе 2016 г., ДПМ сформировала правительство Филипа. Несмотря на массовые протесты и даже попытки захвата парламента оппозицией. Поэтому цель поездки, по- видимому, заключалась в том, чтобы получить в США «карт-бланш» и убедить всех, что только нынешняя власть является политической силой, способной обеспечить реализацию интересов Запада в Молдове. Без поддержки и лояльности Вашингтона думать о сохранения власти - занятие пустое.

Есть и второй побудительный мотив для визита за океан. Ранее, в связи с возбуждением в Румынии уголовного дела по заявлению бизнесмена Вячеслава Платона, Влад Плахотнюк уже говорил, что за данными действиями «стоит ФСБ». Получить надежную защиту от Москвы можно опять же только в Вашингтоне. Но для США, политики, обвиненные в тяжких преступлениях, вовсе не являются желанным «рабочим материалом» и предметом покровительства. Вот почему время визита в Вашингтон совпало с двумя важными политическими событиями в самой Молдове. Они, в трактовке демократов, являются истинной причиной преследования Влада Плахотнюка и переводят заурядные криминальные разборки в геополитическое противостояние. Безусловно, речь идет о принятии парламентом сразу в двух чтениях закона о запрете российских информационных и аналитических программ и открытии офиса связи НАТО в Кишиневе. Нет сомнения, что оба эти события были четко привязаны к визиту делегации во главе с Владом Плахотнюком в Вашингтон и создавали необходимый фон.

Лидеру ДПМ нужно было убедить Запад, что именно он является центральной фигурой в борьбе против российского влияния. Неудивительно, что информационной «точкой» в этой скоординированной акции была заметка агентства «Reuters», в которой «координатор» правящей коалиции заявил, что «ожидает продолжения репрессий со стороны Москвы после того, как парламент Молдовы запретил иностранную пропаганду на телевидении». Поскольку материал «Reuters» был опубликован только на английском языке, понятно кому адресовалось послание. Также любопытно, что автором заметки выступил тот же журналист, который опубликовал 15 марта с.г. статью о конфликте между молдавским правительством и Москвой из-за так называемого «российского ландромата» - отмывании денег через Молдову. В том материале молдавские власти также выступали борцом с отмыванием денег, которые российские спецслужбы использовали в продвижении «государственных интересов».

Схватка с медведем

Безусловно, основное содержание зарубежного вояжа молдавских демократов находится в области пиара.

С одной стороны, существует острая необходимость сменить образ молдавских властей - воров и коррупционеров, запятнавших себя «кражей века» и так и не сумевших посадить организаторов аферы. Поскольку «новая» власть одновременно является и «старой», сделать это очень сложно. Поэтому понадобилось популярное в СМИ и всем понятное клише. Так вместо «злодея» появилась «жертва». В обиход был запущен образ маленького «молдавского смельчака», вступившего в схватку с огромным, разъяренным русским медведем. Такие «смельчаки» водятся во всей Восточной Европе. Чтобы придать образу некую достоверность и проводятся все эти депортации журналистов, официальных делегаций, «борьба» с российской пропагандой. А теперь пойдут в ход также хорошо известные на Западе страшилки – коварные российские спецслужбы «необоснованно» заводят уголовные на честных молдавских политиков и правительственных чиновников. И это все связано с «прозападной позицией правящей в Молдове коалиции». На самом деле, мы «белые и пушистые» и «большие католики, чем папа Римский».

С другой стороны, есть большие проблемы внутри страны. ДПМ - на грани срыва. Неизвестно сможет ли она преодолеть избирательный порог. Лидеры партии имеют крайне низкие рейтинги. Нужна их срочная накачка. Когда в одном из последних опросов уровень поддержки Влада Плахотнюка увеличился с 2 до 4%, что, впрочем, объясняется допустимой погрешностью, близкие политформированию аналитики и СМИ трубили о переломе и впечатляющем достижении.

Низкие рейтинги внутри страны - это очень серьезно, потому что как бы не был могуществен Вашингтон, он не сможет привести к победе на выборах партию-аутсайдера.

И здесь как нельзя кстати подойдет образ внешнего «врага» и «захватчика» в лице России и ее агентов, выглядывающих из-за каждого угла. В случае Молдовы русофобия будет здорово пузыриться на дрожжах румынской пропаганды, широко распространяемой в стране.

Таким образом, поездка делегации ДПМ - это важное движение в рамках большой и малой информационных войн, которые перед выборами обрушатся на население Молдовы как цунами.

Отрыжка «икорной дипломатии»

Если контекст и мотивы зарубежного визита делегации во главе с Владом Плахотнюком нам ясны, то важно понять достигнуты ли намеченные цели? Для ответа на этот вопрос важны детали и нюансы.

Так получено ли «добро» на выборы и будет ли Запад поддерживать именно ДПМ?

Интересно, что перед посещением Вашингтона делегация демократов сделала остановку в Страсбурге. Здесь произошла встреча с Турбьерном Ягландом, генеральным секретарем Совета Европы. Мы хорошо помним, что именно Ягланд выступил в 2015 г. с обличительной статьей в адрес молдавских олигархов и объявил институты нашего государства «захваченными».

И вот теперь генсек сам встречается с главой партии, которая и соединяет в своей деятельности все самое худшее, что описано в его нашумевшей статье, и не пользуется доверием граждан.

Нужно иметь в виду, что Влад Плахотнюк был лишь одним из членов правительственной делегации. Возглавлял группу министр иностранных дел Андрей Галбур. Безусловно, отказать официальной делегации страны во встрече Турбьерн Ягланд не мог. И был поставлен в щекотливое положение.

Впрочем, в последнее время зарубежные СМИ много пишут о том, что нынешний генсек ПАСЕ ведет себя не очень последовательно. Громкий скандал вызвала история с так называемой «икорной дипломатией», которую, как пишут зарубежные издания, Азербайджан использовал, чтобы формировать в ПАСЕ позитивный образ своей страны.

Норвежское издание Aftenposten пишет о том, что многие политики в рядах ПАСЕ были коррумпированы и продвигали интересы официального Баку. Однако Турбьерн Ягланд, знавший об «икорной дипломатии», замалчивал неприглядные факты и за долгие годы так ничего и не предпринял для того, чтобы вывести на чистую воду коррупционеров.

Так что рукопожатие Турбьерна Ягланда и Влада Плахотнюка вовсе не означает, что Молдова избавилась от гнета олигархов, а госинституты не захвачены. Наоборот, также как и недавний визит в Страсбург Илана Шора, эта встреча нам показывает, что Молдова является «хорошим учеником», который знает как «растопить» сердца «строгих» европейских чиновников.

«Хороший ученик»

Кстати, формулировку «хороший ученик» по отношению к Молдове использовал председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио, когда говорил об улучшении законов и функционирования демократических институтов в стране.

Известно, что ранее ВК не рекомендовала властям Молдовы изменять выборное законодательство. Что-нибудь изменилось?

Нет, говорит глава представительства ЕС в Кишиневе Петер Михалко. «Рекомендации Венецианской комиссии не были соблюдены, но ЕС и другие партнеры ожидают, что выборы будут свободными и справедливыми».

Таким образом, внимательный взгляд нам открывает, что европейская часть «турне» делегации ДПМ – это срежиссированное шоу и манипуляции, призванные представить ДПМ в выгодном свете после провала на саммите Восточного партнерства, где властям Молдовы выставили 28 условий для возобновления помощи.

Но, может быть, Вашингтон безоговорочно поддержал ДПМ?

Миллион за встречу

Обращает на себя внимание тот факт, что ни с кем из влиятельных людей в нынешней администрации лидер ДПМ не встретился и даже не сделал селфи. Это показательно, потому что приоритеты на выборах в Молдове будет определять госдеп.

Конечно, были встречи с конгрессменами. Самый влиятельный из них - Майкл Маккол. Он возглавляет комитет по внутренней безопасности палаты представителей конгресса. А республиканец Джо Вилсон от Южной Каролины прославился тем, что крикнул во время выступления Барака Обамы "Вы лжете!", а потом извинился. Была встреча и с Питом Олсоном, возглавляющим группу США – Молдова в палате представителей. Это опытный политик, но он больше известен интересом к внутренним проблемам Америки.

Нужно иметь в виду, что в США лоббизм – обычная практика. А политика часто используется для личного обогащения. Например, губернатор штата Иллинойс Род Благожевич как на аукционе пытался продать место в сенате, освободившееся после избрания Барака Обамы. А бывший президент Малайзии Махатхир Мохаммад сообщил, что за возможность увидеться с Джорджем Бушем в 2002 г. ему пришлось выложить $1 млн. 200 000 комиссионных. Лоббистские фирмы, услугами которых, кстати, давно пользуется ДПМ, могут устроить любые встречи. Все зависит от финансовых возможностей клиента, желающего решить свои проблемы в Вашингтоне.

«По сценарию украинского майдана»

Во время поездки напрямую речь о будущих выборах зашла на встрече в Атлантическом Совете, аналитическом центре, занимающимся разработкой и продвижением идеологии развития НАТО. Здесь спикер молдавского парламента Андриан Канду использовал традиционную страшилку - приход к власти пророссийских сил, в частности, ПСРМ. «Если это произойдет, - сказал Канду - Молдова на долгие годы лишится возможности развиваться по европейскому пути. В республике события могут развиваться по сценарию украинского майдана».

А из этого следует, что ДПМ нуждается в безоговорочной поддержке США. И нужно быть готовыми к повторению событий на Украине с убийством протестующих снайперами и переправкой налички самолета для поддержания боевого духа антироссийских сил. Безусловно, это послание адресовалось не только сообществу американских экспертов и чиновников, но и Москве, политикам и гражданам Молдовы. ДПМ будет драться за власть до последнего молдаванина. Бойтесь нас, потому что за нашей спиной стоит сам дядюшка Сэм.

Волки примеряют овечьи шкуры

Окажет ли зарубежное турне ДПМ какое-то влияние на общественное мнение Молдовы? Вступится ли Вашингтон за Влада Плахотнюка, когда Москва начнет приводить свои угрозы в исполнение? Ответы на эти и другие вопросы, поставленные нами, мы скоро получим. Сейчас же нам совершенно ясно вот что. Переквалифицироваться в «жертв» Плахотнюку, Лянкэ, Канду вряд ли удастся. Почему они не вмешались, когда в 2010-2014 г.г. молдавские судьи отмывали российские миллиарды? Ведь политики были у власти и контролировали прокуратуру и суды. И уж тем более им не удастся смыть с себя вину за кражу миллиардов из банков. Без них провернуть мега-воровство было невозможно. А разве не спикер с «координатором» делали миллионы на российской пропаганде, транслируя в Молдове Первый Канал? Эти политики не могут стать «жертвами», как волк, надев овечью шкуру, потому что пострадавшим во время их правления является народ.

Сергей ТКАЧ