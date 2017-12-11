Человек недели - Глава государственной налоговой службы Сергей Пушкуца

На этой неделе Государственная налоговая служба объявила, что за 11 месяцев текущего года в национальный публичный бюджет Республики Молдова поступило на 18,8% больше доходов, чем за аналогичный период прошлого года.

Итого, за 11 месяцев в национальный публичный бюджет поступила сумма в размере 29,1 млрд. леев, что на 4,6 млрд. леев больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Если точнее, то в государственный бюджет за 11 месяцев поступило 12,7 млрд. леев, что на 2,5 млрд. леев или 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 50 млн. леев или 0,4% больше, чем было запланировано (12,6 млрд.леев).

В местные бюджеты за отчетный период поступило 3,1 млрд. леев, что на 142,7 млн. леев или 4,9% больше, чем в прошлом году, и на 50,7 млн. леев или 1,7% больше, чем планировалось (3 млрд. леев).

В бюджет государственного социального страхования за означенный период поступило 10,2 млрд.леев, что на 1,6 млрд. леев или 18,3% больше, чем в прошлом году и на 48 млн. леев или 0,5% больше, чем планировалось (10,1 млрд. леев).

В фонды обязательного медицинского страхования поступило около 3,2 млрд.леев, что на 352,1 млн. леев или 12,6% больше, чем за 11 месяцев 2016 года и на 2,5 млн. леев или 0,1% больше, чем было запланировано (3,2 млрд. леев).

Все это свидетельствует о том, что команда под управлением Сергея Пушкуцы работает эффективно и плодотворно.

ТРИБУНА уточняет: Сергей Пушкуца родился 4 сентября 1972 года в г. Липканы Бричанского района. В 1994 году окончил факультет Менеджмента в Экономической академии Молдовы, где получил специальность менеджера-экономиста. В 1998 году окончил факультет Международных отношений в Академии государственного управления при правительстве Республики Молдова, получив специальность референта. В 1995-1998 гг. работал экономистом-координатором и консультантом в Главном управлении по налоговой и таможенной политике при Министерстве финансов. В 1999 году стал начальником отдела в Управлении налогов и местных сборов Главной государственной налоговой инспекции, а в 2001 году получил должность заместителя руководителя управления. В 2005 году возглавил Государственную налоговую инспекцию по муниципию Кишинэу, а в 2008 году Главную государственную налоговую инспекцию. Также в 2008 году Сергей Пушкуца был назначен директором Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, а в 2009 году – советником президента Республики Молдова по финансовым вопросам. До возвращения на должность главы ГГНИ (в начале 2016 года) работал директором А.О JLC.