Записки молдавского эмигранта: «Я много зарабатываю и хочу вернуться в Молдову, но боюсь за жизнь семьи из-за агрессивности сограждан»

Как это ни парадоксально, но всегда хорошо там, где тепло только «пятой точке».

После публикации комментария нашего бывшего соотечественника из Канады, который на сайте «Комсомолки» под псевдонимом «Молдаванин» написал ностальгические заметки о своей нынешней жизни (https://www.kp.ru/daily/26762/3793891/), на него накинулись некоторые наши читатели, обвинив в том, что его жизнь не удалась. И наш читатель на это ответил! Публикуем практически без сокращений:

«Не ожидал что мой комментарий будет использован в качестве «статьи», поэтому приношу извинения за опечатки…

Господин из Брабанта, «имеющий голову на плечах», кто вам сказал, что наша жизнь в Канаде не удалась? Если всё рассматривать с материальной точки зрения, которая, судя по отклику ваше «всё», то у нас как раз всё хорошо - свой дом, авто, ежегодный отдых на Гавайях, Мексике и т. д.

Вы не поняли самого главного - проблема в том, что мы с женой не исповедуем тезис «хорошо там, где тепло моей «пятой точке»! К тому же, такие безнадёжно устаревшие для вас и ваших братьев по разуму, уму и чести слова как «ноcтальгия» и «тоска по Родине», не являются для нас пустым звуком.

И вы не поверите - таких как мы не так уж и мало, и очень многие, несмотря на достигнутый материальный достаток, мечтают вернуться. Не говоря уж о миллионной армии молдавских гастарбайтеров, зарабатывающих на кусок хлеба, работая в тяже¬лейших условиях, годами не имея доступа ни к семье, ни к нормальной меди¬цине, не говоря уж о какой-либо социальной защите.

Мы регулярно общаемся с роднёй, оставшимися друзьями и видим, что наша Молдова тяжело больна, что люди разделились на непримиримые враждующие друг с другом группы, что они разуверились во всём, и всё чаще впадают в агрессию? и это очень и очень грустно.

В этих условиях, для очень многих возвращение ДОМОЙ становится практически невозможным. Вам, господин из Брабанта, возможно на это глубоко наплевать, нам - нет. Успеха вам в вашем нелёгком труде!»

Игорь КРУДУ