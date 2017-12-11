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Валериу Мунтяну о том, как дальше будут развиваться события в молдавской политике
11.12.2017

В интервью для портала ТРИБУНА вице-председатель Либеральной партии (ЛП) Валериу Мунтяну ответил на вопрос: Как, на Ваш взгляд будут дальше развиваться события в молдавской политике?

«Я абсолютно уверен, что объединение Республики Молдова с Румынией является единственным избавлением страны и граждан, единственное, что может кардинально изменить ситуацию в будущей Великой Румынии, и в жизни каждого молдавского гражданина в Великой Румынии.

Иначе кардинальных изменений ситуации не будет. Молдова была и остается периферией Европы в прямом и переносном смысле, а пропасть между нами и ближайшим европейским государством, нашими румынскими братьями, уже не говоря о других странах, будет расширяться.

Мне нравится повторять, что в 1990 – 1991 гг. ВВП на душу населения в Румынии и Республике Молдова был на одном уровне. Надеюсь, что этого экономического аргумента достаточно для тех, кто не хочет объединения. Так один всемогущий руководитель будет сменять другого, одна диктатура — другую, и мы по-прежнему будем метаться между Востоком и Западом.

И встретившись с Вами для интервью лет через 20 лет, мы будем обсуждать то же самое, а наши дети будут винить нас в том, что мы не приняли смелых решений, и не боролись за их будущее», — заявил он.

Андриана Кептине


 
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