Как молдавская прокуратура четыре раза меняла ориентацию

Было время, когда прокуратура наводила страх на нарушителей закона. Это время ушло. Вместе с 1420 прокурорами мы все много лет наблюдали за тем, как «приводили в порядок» закон о прокуратуре. Теперь его, как и самих прокуроров, никто не боится. Но как и почему это произошло?

Существует аксиома: все проблемы государственного управления и нарушений закона всегда следует искать в самих законах. У нас неизменно введением одного закона нарушают другой. Ярчайший пример – история законодательного регламентирования работы прокуратуры.

В январе 1992 года был принят первый закон о прокуратуре (№902/29.01.1992). Подписал его президент Мирча Снегур. По закону генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры осуществляли надзор за точным и единообразным исполнением законов органами публичного управления, юридическими и физическими лицами и их объединениями. Прокуратура содействовала осуществлению правосудия, способствовала обеспечению верховенства закона, его точного и единообразного исполнения в целях укрепления законности и защиты прав и свобод граждан.

29 июля 1994 года была принята первая Конституция. Согласно статье 124 прокуратура была обязана, в первую очередь, осуществлять надзор за точным и единообразным исполнением законов.

Но в 2003 году власти понадобилась уже другая прокуратура. Был принят второй закон о прокуратуре (№118/14.03.2003). Его подписала председатель парламента Евгения Остапчук.

И вот уже, в обход Конституции, прокуратура стала одновременно руководить уголовным преследованием и осуществлять его. А функцию надзора за точным и единообразным исполнением законов, как того требовала Конституция, проигнорировали.

В декабре 2008 года был принят третий закон о прокуратуре (№294/25.12.2008). Подписал его председатель парламента Мариан Лупу, тогда еще коммунист. Но власть была в тех же руках. И опять, в обход Конституции, поменяли ориентацию прокуратуры. Отныне она должна была обеспечивать исполнение закона (не надзирать за его исполнением!), защищать правопорядок, права и свободы граждан в случае, когда нарушение таковых должно повлечь применение уголовных санкций.

25 февраля 2016 года был принят четвертый закон о прокуратуре (№3/25.02.2016). Подписал его председатель парламента Андриан Канду. Полномочия прокуратуры снова не соответствуют требованиям Конституции. Она как не занималась, так и не будет заниматься надзором за точным исполнением законов, а будет осуществлять уголовное преследование, руководить его осуществлением и представлять обвинение в суде.

25 ноября 2016 года прозрели, увидев, что все предыдущие парламенты и законы о прокуратуре грубо нарушали Конституцию, вводя в органические законы требования, идущие вразрез с Основным законом. И тогда статью 124 Конституции о прокуратуре утвердили в новой редакции – подвели под закон о прокуратуре. Хотя это невозможно по определению. Нельзя сначала принимать законы, нарушая Конституцию, а затем «корректировать» саму Конституцию под эти законы.

Теперь у нас полный порядок: прокуратура является самостоятельным публичным учреждением в системе судебной власти, содействующим осуществлению правосудия, защите прав, свобод и законных интересов - сперва личности, потом общества, а уж затем и государства, посредством уголовного производства и иных предусмотренных законом производств.

А прокурорский надзор за точным и единообразным исполнением требований законов как ветром сдуло.

В Румынии вот уже несколько месяцев идет самая настоящая война между прокурорами и министром юстиции. Минюст хочет прибрать к своим рукам всю румынскую прокуратуру. У них прокуратура называется публичным министерством, паркетом. Есть прокуратура при высшем кассационном суде, 15 прокуратур при Апелляционных палатах, 43 при трибуналах и 176 при судах. Примерно так же была организована прокуратура в Бессарабии в межвоенный период. Королевским указом №2770 она была подчинена министерству юстиции. А все прокуроры были при судах и назначались на должность указом короля по предложению министра юстиции.

История всегда повторяется по правилу буравчика. А мы с румынами вроде близки по крови.

Думитру БАРБАЛАТ