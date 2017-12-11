Ксения Собчак заявила в Кишиневе, что Леонид Якубович «хочет всех убить»

Известная телеведущая и вероятный кандидат в президенты России Ксения Собчак посетила Кишинев с лекцией на тему «личного бренда».

Собчак поделилась перед собравшимися историей личного успеха. Выступление россиянки длилось больше двух часов. Ксения рассказала, как она работала в скандальном реалити-шоу «Дом-2», как позже ушла в журналистику и политику, а сейчас собирается стать кандидатом в президенты России.

Она подчеркнула необходимость вовремя уйти из прежней работы и специальности, приведя в качестве человека «застрявшего в прошлом» телеведущего Леонида Якубовича.

- Я очень хорошо помню один момент. Когда я работала в «Доме 2», меня это сильно тяготило. Днем - про вип-домики, вечером - интервью с Кадыровым. Полное раздвоение личности. Тебе интересна политическая жизнь, а ты «строишь пару». А уйти не можешь, потому что понимаешь, что на этом держится твоя популярность, деньги.

Эту популярность ты не очень уважаешь, а другой еще нет. В какой-то момент сижу в аэропорту и вдруг по телевизору я вижу, показывают Якубовича. Он стоит, и лицо у него такое, что хочет всех убить. Видно по лицу, что все ему надоели. Я подумала: это же ужас.

Я в 6 лет смотрела, была хорошая передача. Прошла вся жизнь, а Якубович все еще ведет. Программа может и хорошая, но вопрос в нем: что его это страшно все достало, но он не смог сделать следующий шаг, и вот этого надо бояться. В течение двух месяцев я приняла решение, - вспомнила самый ужасный день своей жизни Собчак.

По словам блондинки, ей понравился и Кишинев и его жители. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

- Спасибо Кишинев! Необыкновенные, красивые и интересующиеся люди, очень позитивный зал!!! Было очень приятно выступить с мастер-классом!!! – поделилась она.