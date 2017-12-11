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Общество
Сильвия Раду: Проверьте сети теплоснабжения во избежание повторения аварий
11.12.2017

И.о. генпримара Сильвия Раду потребовала от АО «Termoelectrica»  проверить сети централизованного теплоснабжения, чтобы избежать ущерба, подобного тому, что произошел по улице Вадул-луй-Водэ, в результате которого сотни потребителей оставались в морозные дни без отопления.

Отметим, что после долгих часов работы, 9 декабря, около 04.00 специалистам АО «Termoelectrica»  удалось отремонтировать поврежденный тепловой трубопровод и подключить к отоплению потребителей из секторов Центр и Рышкановка.

В работе участвовали шесть команд быстрого реагирования, а это более 20 специалистов, которые работали круглосуточно до успешного завершения работы.


 
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