Сильвия Раду: Проверьте сети теплоснабжения во избежание повторения аварий

И.о. генпримара Сильвия Раду потребовала от АО «Termoelectrica» проверить сети централизованного теплоснабжения, чтобы избежать ущерба, подобного тому, что произошел по улице Вадул-луй-Водэ, в результате которого сотни потребителей оставались в морозные дни без отопления.

Отметим, что после долгих часов работы, 9 декабря, около 04.00 специалистам АО «Termoelectrica» удалось отремонтировать поврежденный тепловой трубопровод и подключить к отоплению потребителей из секторов Центр и Рышкановка.

В работе участвовали шесть команд быстрого реагирования, а это более 20 специалистов, которые работали круглосуточно до успешного завершения работы.