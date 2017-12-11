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Общество
В Кишиневе хотят ограничить число домашних питомцев
11.12.2017

Любители домашних животных в обозримом будущем должны будут подумать, куда их пристроить. Мэрия (примэрия) Кишинева намерена запретить горожанам содержать несколько питомцев в одной квартире.

"Одно животное — в одной семье. Те, у кого их больше, должны будут найти решение проблемы", — заявил Sputnik пресс-секретарь столичной администрации Вадим Брынзанюк.

Он пояснил, что мэрия получает много жалоб от жителей города, которым не нравится, что у соседей в квартирах содержится несколько животных. Нововведение было принято в контексте введения налога на собак в размере 120-ти леев.

"Эта такса будет взиматься на одного животного. Деньги будут потрачены на строительство приюта для бездомных собак. В то же время гражданам, особенно тем, кто проживает в многоэтажных домах, будет запрещено содержать большее число животных", — пояснил Брынзанюк.

Пресс-секретарь мэрии также отметил, что часть собранных средств потратят на стерилизацию бездомных собак. В настоящее время мэрия Кишинева расходует на эти цели 400 тысяч леев ежегодно. Каким образом будет взыматься налог — пока не ясно. Механизм будет найден до 1 января, пояснил Брынзэнюк. Не исключено, что владельцам собак придется регистрировать своих питомцев в соответствующих органах.

Сотрудник мэрии также отметил, что муниципальный совет Кишинева неоднократно откладывал принятие этого закона, однако в этом году, решение все-таки было принято.


 
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