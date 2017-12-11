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Общество
Зима пришла: ночью в течение недели ожидается минусовая температура, местами возможны дожди (ТАБЛИЦА)
11.12.2017

Довольно морозной ожидается новая неделя. По данным синоптиков, днем погода в республике в среднем составит от +3 до + 12 градусов. Ночью будет морозно. В понедельник температура воздуха на севере Молдовы опустится до -5 градусов Цельсия. На юге самая низкая отметка достигнет -4 градусов, а на юге ночью ожидается около нуля.

Зима пришла: ночью в течение недели ожидается минусовая температура, местами возможны дожди (ТАБЛИЦА)Фото: ptzgovorit.ru

Что касается осадков, то на этой неделе их будет немного. Снег с дождем обещают на севере страны в понедельник. А в четверг, субботу и воскресенье пройдут дожди. В центре и на юге Молдовы обещаны дожди в четверг и воскресенье. 

О том, какая погода ждет нас сегодня, покажет приведенная ниже таблица:


 
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