КС одобрил изменение Конституции о стратегическом векторе развития страны

Конституционный суд (КС) дал положительное заключение по обращению группы депутатов от ДПМ и ЕНПМ, которое предусматривает изменение и дополнение Конституции.

В поправках к Конституции, ориентация Республики Молдова на европейское пространство будет указана в качестве определяющего элемента конституционной идентичности, передает realitatea.md.

Согласно заключению КС, в статье 1 Конституции будет указано, что Республика Молдова является правовым, демократическим государством, ориентированным на европейское ценностное пространство. Кроме того, в текст Конституции будет включена новая статья, которая предусматривает, что европейская интеграция нашей страны является стратегической целью развития республики.

Согласно решению судей Конституционного суда, ориентация на европейское ценностное пространство является определяющим элементом конституционной идентичности РМ. Законопроект по изменению и дополнению Конституции не нарушает пределы, установленные статьей 142 Основного закона страны, Законодательная инициатива может быть принята минимум через 6 месяцев с момента подачи проекта изменения Конституции.

Обращение было подано группой депутатов, состоящей из 36 человек, 6 декабря 2017 года.