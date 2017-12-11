Новые гранты для молдавской диаспоры

Бюро по связям с диаспорой при Государственной канцелярии Молдовы объявило новый раунд предоставления грантов в рамках правительственной программы Diaspora Engagement Hub.

Целью программы является поддержка молдавских граждан за рубежом в реализации их идей в Молдове, а также использование человеческого капитала диаспоры, передает NOI.md.

Diaspora Engagement Hub включает три подпрограммы по поддержке: тематических региональных партнерств (3 гранта по 93986,5 леев), расширение прав и возможностей женщин из диаспоры (5 грантов по 93986,5 леев) и возвращение профессионалов из диаспоры.

Diaspora Engagement Hub – программа тематических грантов, предназначенная уроженцам Республики Молдова, проживающим за рубежом, которая проводится при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в рамках II фазы проекта «Укрепление институциональной основы для миграции и развития в Республике Молдова».

Срок подачи заявок: 8 декабря 2017 г. – 28 февраля 2018 г. Срок внедрения проекта (в том числе окончательные отчеты) – 31 августа 2018 г. Оценка представленных проектов будет проведена в марте 2018 г.