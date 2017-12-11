Сильвия Раду хочет заменить все столичные лифты, которым более 43 лет

Действующие в столице лифты со сроком службы свыше 43 лет будут заменены в следующем году. Такое поручение дала исполняющая обязанности примара столицы Сильвия Раду на оперативном заседании в примэрии в понедельник, 11 декабря, передаёт IPN.

Директор муниципального предприятия "Лифтсервис" Ион Станчу сообщил, что предприятие обслуживает в рамках жилищного фонда на контрактной основе 2395 лифтов. По закону срок эксплуатации лифта - 25 лет, после чего его следует модернизировать или менять. В столице превышен срок эксплуатации практически всех лифтов – 99 процентов из них.

У 20 процентов лифтов Кишинёва срок службы превышает 43 года. Для замены одного лифта требуется около 700 тысяч лей. С 2009 года из муниципального бюджета было выделено порядка 33 миллионов. За счёт этих средств 25 лифтов были отремонтированы, а ещё 46 прошли модернизацию.

По словам Иона Станчу, годовой бюджет "Лифтсервиса" составляет 30 миллионов лей, но этих денег недостаточно для обновления или замены лифтов, в связи с чем необходима специальная государственная программа.

Исполняющая обязанности примара столицы поручила заменить в следующем году все лифты, чей возраст превышает 43 года. Средства, необходимые для этой цели, будут выделены из резервов предприятия. "Поверьте, в бюджете вашего управления имеются резервы. Вам просто нужно сесть и произвести элементарные вычисления”, - отметила Сильвия Раду. Врио примара также поручила составить план действий в связи с состоянием лифтов, рассчитанный на два года.