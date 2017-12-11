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Политика
Канду выступил с заявлением после обнародования заключения КС
11.12.2017

Законопроект о внесении в Конституцию положения о европейской интеграции как стратегическом векторе развития государства будет зарегистрирован в парламенте на этой неделе. Об этом объявил спикер Республики Молдова Андриан Канду.

«Приветствую решение Конституционного суда. Единственной моделью быстрого и качественного развития Республики Молдова является модель Европейского союза. Внесение евроинтеграции в Конституцию гарантирует демократическую систему и равные шансы на успех для каждого гражданина», - заявил Андриан Канду, пишет moldpres.md.

Судьи КС дали сегодня положительное заключение по внесению поправок в Конституцию. Документ был разработан рабочей группой, которая изучила опыт других стран-членов ЕС. Проект был подписан 36 депутатами от ДПМ и ЕНПМ.  

Соглашения об ассоциации и об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли Республики Молдова с Европейским союзом были подписаны 27 июня 2014 года в Брюсселе.


 
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