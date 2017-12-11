Филат передал через адвокатов записку с требованиями

Бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат, отбывающий девятилетний тюремный срок за коррупцию, предал через адвокатов записку. В интервью для Ziarul de Gardă защитник экс-председателя ЛДПМ раскрыл ее содержание.

В своем послании Влад Филат требует признать его право на справедливое судебное разбирательство.

"Я не прошу ничего, кроме суда, а не экзекуции. За все это время я требовал только законных и простых вещей - публичного процесса, в ходе которого были бы рассмотрены улики, а не лживые доносы, заслушивания показаний свидетелей защиты, проведения финансовой экспертизы и вынесения справедливого решения суда", - говорится в записке.

Между тем Влад Филат может выйти на свободу уже во вторник. Завтра, 12 декабря, Высшая судебная палата рассмотрит запрос адвокатов об аннулировании уголовного дела. Заседание пройдет без участия сторон.

Ранее адвокатская контора "Popa şi Asociaţii" уже обращалась в Высшую судебную палату. В сентябре этого года защитники подали жалобу на отмену решения по делу экс-премьера. Адвокаты потребовали аннулировать вердикты судов, пересмотреть дело и вынести новое решение об оправдании Влада Филата, но ВСП тогда отклонила все запросы.

Напомним, что в 2016 году Влад Филат был признан виновным в злоупотреблении властью и пассивной коррупции в деле о мошенничестве в Banca de Economii и был осужден на девять лет лишения свободы.