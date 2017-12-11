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В Приднестровье назвали нереализуемым план Кишинева по урегулированию
11.12.2017

Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ" заявил, что знаком с основными положениями разработанного в Кишиневе плана урегулирования и считает его нереализуемым.

Ранее молдавские СМИ сообщали, что план урегулирования приднестровского конфликта, разработанный в правительстве Молдовы и получивший название "Видение", будет представлен до конца текущего года, пишет ria.ru.

В проекте юридический статус Приднестровья в составе единой Молдовы напоминает статус Гагаузской автономии. В документе также говорится о необходимости вывода российских войск из Приднестровья и трансформации нынешней миротворческой операции с участием России в гражданскую "мирогарантийную".

"Мы тоже знакомы с этим "Видением". Там говорится о том, что основное условие для динамики переговоров – это вывод российских войск и переформатирование миротворческой операции. Это абсолютно нереализуемые условия, потому что это подрывает всю конструкцию региональной безопасности", — сказал Игнатьев.

Он напомнил, что конфликт до сих пор не урегулирован и существует два основных фактора поддержания мира и безопасности – миротворческая операция и государственность Приднестровья. "Без учета этих важнейших стабилизирующих факторов двигаться куда-то по направлению поиска общей формулы нельзя", — отметил глава МИД непризнанной республики.

"Попытка переключить внимание в переговорном процессе на некие квази-планы, квази-проекты связана с попыткой уйти от решения конкретных социально-гуманитарных и экономических проблем", — предположил Игнатьев.


 
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