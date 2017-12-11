Sic: В чьих интересах были проведены границы избирательных округов?

Проект sic! представил новую статью, сопровождаемую анимационным роликом, в которой рассматривается электоральная карта, которая будет применяться в условиях смешанной системы, передаёт IPN.

„Для смешанной системы уже готовы и избирательные округа. Новая электоральная карта, по-видимому, благоприятствует двум партиям – ДПМ и ПСРМ.

Демпартия имеет свыше 400 примаров из 900, то есть она доминирует на уровне местной администрации в 25 из 46 избирательных округов. Без сомнения, на парламентских выборах кандидатам ДПМ не грозит нехватка поддержки на местах.

Социалистам смешанная система также благоприятствует: если наложить результаты президентских выборов 2016 года на новую карту, то можно увидеть, что кандидат социалистов взял верх в 30 из 46 избирательных округов.

В Кишинёве пригороды были оторваны от секторов, частью которых они являются, проевропейские избиратели из пригородов были сосредоточены в рамках двух округов. Таким образом, в городе создано несколько округов, в которых фаворитами будут пророссийские кандидаты.

Другим подарком для них являются два депутата для Приднестровья, хотя в президентских выборах приняли участие лишь 17 тысяч избирателей с левого берега Днестра. Зато европейская диаспора, среди которой проголосовали 115 тысяч, получит лишь один избирательный округ.

Более того, электоральная карта нарушает тот самый закон, в соответствии с которым была введена смешанная система. Согласно закону, избирательные округа должны насчитывать от 55 до 60 тысяч избирателей, а разница между ними не должна превышать 10%. На самом же деле разница между крупнейшим и самым маленьким округом составляет 21%. Это вдвое больше допустимого.