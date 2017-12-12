Вице-Председатель НП Дмитрий Чубашенко – первый лауреат премии Трибуна 2017

Вице-председатель партии «Наша Партия» Дмитрий Чубашенко стал лауреатом премии ТРИБУНА 2017 в номинации «Самый активный сподвижник честной политики».

«Для меня это честь. Звание, которого я удостоен, звучит очень приятно, это комплимент для политика. С другой стороны, я зметил, что в Молдове, чтобы быть успешным политиком, в большинстве случаев, нужно быть нечестным.

Так, с одной стороны это честь, а с другой – «честный политик» в Молдове звучит вроде как «лузер», но все равно благодарю Вас», — заявил наш лауреат.

Дмитрий Чубашенко получил традиционную статуэтку в виде трибуны, изготовленную вручную по спецзаказу нашего портала, бутылку вина ТРИБУНА, Политический альманах, Политическую энциклопедию (изданную Компанией по консалтингу и продвижению «Poliexpert» и www.tribuna.md), новый роман Игоря Волницки «40 дней и подвешенное мгновение» и дисконтную карту от наших партнеров: ресторанов «La Taifas», «Caravan» и «Erik the red».

Андриана Кептине