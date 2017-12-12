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Общество
«Бомбилы» у кишиневского аэропорта останутся без заработка: там были установлены терминалы вызова такси
12.12.2017

Теперь жители нашей страны смогут добраться до дома по разумной цене.

Хорошую новость сообщили работники кишиневского аэропорта: там установили терминалы, с помощью которых можно вызвать такси «не отходя от кассы».

Новые терминалы прошли длительное тестирование и были введены в эксплуатацию совсем недавно.

Отныне гостям столицы и согражданам, вернувшимся домой, не придется иметь дело с «бомбилами» и нечистыми на руку таксистами, которые имеют обыкновение сильно завышать стоимость своих услуг, а на ожидание машины будет уходить меньше времени.

Использование терминала позволит выбрать и класс вызываемого автомобиля: хочешь — поезжай на «стандарте», хочешь — на «комфорте»


 
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