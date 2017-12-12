Чем обернется для Молдовы борьба с "российской пропагандой"

Главное в сложившейся ситуации - правильно задавать вопросы.

В нынешнем споре между гражданами, точнее, между журналистами о запрете российской пропаганды, очень важно понять, кого и что мы защищаем. Защищаем ли мы ценности русской культуры, православия, русского народа, допуская на экране издевательства и избиения приглашённых на отдельных телеканалах? Или мы пытаемся защитить некоторые политические преференции нынешних российских властей?

Спрятаться за западными понятиями свободы слова и доступа к информации вряд ли получится, потому что российское общество всегда воспринимало свободу по-другому, в свете своей духовности, что систематически подчеркивается в качественных передачах российских телеканалов. В России, и это истина, не очень любят западных советчиков по защите прав журналистов.

Вопрос «почему именно сейчас?» – сугубо политический, он не исходит от большой общественной необходимости. Он относится как к запрету российской пропаганды, так и к иным политическим темам, таким как, например, новая смешанная избирательная система. Говорят, что и то, и другое сейчас выгодно Демократической партии. Сегодня, может, и да. Но важнее всего, правильно ли поставлен вопрос с точки зрения общественного интереса. Российская пропаганда существует или нет? Не стала ли эта информационная война больших держав нашей по необходимости?

Может ли запрет некоторых программ, оскорбляющих не только достоинство граждан Молдовы, но и граждан Российской Федерации рассорить молдаван и молдавских русских, вместе живущих на этой грешной земле?

Могут ли российские власти пощадить самосознание молдавских крестьян и не показывать в Молдове посредством российских каналов сюжеты о том, как где-то на российской границе давят бульдозерами бутылки с вином и выращенные руками наших земледельцев яблоки и сливы? Ведь в политических разборках между официальным Кишиневом и Москвой можно ограничиться простыми, пусть и резкими, пресс-релизами.

Допустимо ли, чтобы в таком важном для нас споре, как приднестровский вопрос, в самые неподходящие для его решения моменты в телевизионном эфире побеждала противоположная нам точка зрения? Правильно или неправильно объявлять персоной нон грата чиновника другого государства, который нагло и бесцеремонно отзывается о нашем народе?

Очень важно понять, что принятый закон о пропаганде не направлен, даже если бы кому-то очень того хотелось, против традиционно добрых отношений между живущими рядом столетия представителями разных национальностей. Это сугубо межгосударственный политический спор между крупной державой – Россией и маленькой Молдовой. Этот спор, конечно, давний, и касается он не только телеэфира.

И конечно, слабая Молдова в этом споре обратилась за помощью к ЕС и США. Иначе Молдова никогда бы не посмела перечить своему давнему традиционному партнёру. А перечить иногда надо, чтобы обеспечить государству безопасность, а гражданам – достоинство. Даже с риском быть неправым и нарваться на большие неприятности.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Валериу РЕНИЦЭ