Известный политик уходит из политики? вот его заявление!

Примар города Сорока Виктор Сэу в интервью для www.provincial.md ответил на следующий вопрос: Учитывая изменение избирательной системы, будете ли Вы баллотироваться на следующих парламентских выборах или на местных выборах в городе Сорока?

«Я не намерен баллотироваться на должность депутата и даже еще не ознакомился с новым законом, но время покажет. На следующих выборах в городе я тоже не хочу баллотироваться. Надеюсь, люди оценили, что нашей командой в примэрии и Совете были сделаны хорошие дела, но перемены должны быть всегда. Надеюсь, что примэрию возглавит может даже более подготовленный человек, с новыми идеями и решениями», — заявил он.

В интервью Виктора Сэу спросили и о его деятельности в ЛНП и ЛДПМ. «В 2007 году вместе с коллегами мы поставили перед собой цель создать новую команду, новую партию. Так я с коллегами учредил Либерал-демократическую партию Молдовы (ЛДПМ), а в 2011 году я уже участвовал в выборах как член ЛДПМ, также как и в 2015 году. В 2017 году я решил уйти из ЛДПМ, и объяснил причины этого шага, теперь я независим, исполняю обязанности примара, без политики.

Я человек действия, и если партия бездействует, я не могу стоять в стороне. Тогда я решил, что лучше не быть членом ЛДПМ, который в партии лишь ради места в списке. Это было мое решение, никто на меня не влиял. Я не намерен вступать в другую партию, я доведу до завершения свой мандат», — добавил он.

Михаела Коноваль