Будет ли Примар Дрокии баллотироваться на парламентских выборах?

Примар города Дрокия Нина Черетеу ответила на следующий вопрос: «Как Вы оцениваете процесс создания одномандатных округов в Дрокии?».

«Как обычно, реформы у нас проводят не в пользу людей. Люди очень возмущены этой реформой, тем, что район был разделен на две части. Это разделило людей на два лагеря, и у всех возникает вопрос «Кто из двоих будет депутатом от нашего района?», — ответила примар.

На вопрос, будет ли она баллотироваться по одномандатному округу в Дрокии, Нина Черетеу ответила: «Руководство «Нашей Партии» пока не приняло решения в связи с участием в выборах 2018 года, потому что сейчас мы поддерживаем и активно участвуем в продвижении референдума по отмене смешанного голосования».

Андриана Кептине