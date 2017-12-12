Странные «совпадения», произошедшие во время визита Влада Плахотнюка в США

Несмотря на мнение о Владе Плахотнюке, следует признать, что он хороший стратег, и умеет планировать свои действия до малейших деталей, а ярким тому примером может послужить его последний визит в США. Этот визит странным образом «совпал» с целым рядом важных событий, имеющих отношение к тому, что лидер ДПМ обсуждал за океаном.

Первым «совпадением» было то, что во время визита Влада Плахотнюка в США в Кишинэу открылся Офис связи с НАТО. Несомненно, лидер ДПМ учел это важное событие, когда планировал свой визит в США. Более сильного сигнала для американцев сложно себе представить. Очевидно, что это событие стало благоприятным фоном для переговоров лидера ДПМ за океаном.

Вторым «совпадением» было то, что во время визита Плахотнюка в США вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур обратился к ОБСЕ с новым запросом о выводе российских войск с территории Республики Молдова. Это еще один сильнейший сигнал, что создал благоприятный фон для переговоров Плахотнюка в США.

Третье «совпадение» — именно во время визита Влада Плахотнюка в США парламент принял в окончательном чтении закон о борьбе с российской пропагандой в Молдове. Несомненно, этот вопрос фигурировал в повестке дня обсуждений Влада Плахотнюка в США, и снова можно с уверенностью сказать, что это тоже способствовало диалогу в США.

Странно, но Владу Плахотнюку на руку оказалось даже объявление о том, что в России на него возбуждено уголовное дело. Не думаю, что Влад Плахотнюк имеет к этому «совпадению» какое-то отношение, но, тем не менее, эта новость, так или иначе, но тоже способствовала успеху переговоров в США.

Все вышеперечисленное позволяет нам сделать вывод, что в стратегии подготовки визита Влада Плахотнюка в США, «совпадениям» была отведена отдельная роль. В такой ситуации не стоит удивляться, если вскоре лидер ДПМ предпримет некоторые смелые действия, о которых потом скажут, что «они предприняты с согласия США, потому что до этого Влад Плахотнюк побывал за океаном». Вот примерно так обстоят дела с «совпадениями».

Думитру Спэтару