Гагаузия присматривается к опыту Южного Тироля. Допустимо ли расширение полномочий автономии в условиях Молдовы?

Важно, чтобы автономия не испытывала чувство неудовлетворения от невозможности обладать большей самостоятельностью, а Государство не считало бы, что предоставляет региону чересчур много полномочий...

Полезный и актуальный опыт

Гагаузская автономия намерена наладить официальное сотрудничество с Южным Тиролем. Таковы итоги состоявшегося на прошлой неделе рабочего визита башкана Гагаузии Ирины Влах и спикера Народного собрания Владимира Кысса в столицу итальянской автономной провинции город Больцано.

Руководители Гагаузии провели ряд встреч с лидерами Южного Тироля, в частности, с председателем парламента Роберто Биццо и губернатором региона Арно Компатцером. Как сообщили в пресс-службе НСГ, стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся регионального развития, полномочий территории, институциональных отношений, механизмов по урегулированию споров и экономического развития Южного Тироля. Владимир Кысса рассказал о деятельности Народного Собрания, подчеркнув, что опыт Южного Тироля является «полезным и актуальным» для улучшения системы взаимодействия между органами власти Молдовы и Гагаузии.

Европейский и, в частности, итальянский опыт выстраивания отношений с автономиями в последние годы часто становится предметом изучения в Гагаузии. К примеру, на Южный Тироль очень часто ссылаются гагаузские представители рабочей группы Парламента РМ и НСГ, которая пытается решить проблему слабой функциональности АТО Гагауз Ери. Два года назад молдавские и гагаузские парламентарии даже ездили с ознакомительным визитом в Больцано.

«По итогам поездки рабочая группа пришла к выводу, что опыт Южного Тироля является полезным для улучшения системы взаимодействия между органами власти Молдовы и Гагаузии», - отмечал в декабре 2015 г. вице-спикер НСГ Александр Тарнавский.

Внутренние и внешние гарантии

В чём собственно состоит этот опыт, депутаты изложили в специальном отчёте по итогам поездки. Среди подмеченных особенностей Южного Тироля, к примеру, то, что его статус не может быть изменён итальянским парламентом. Другой момент состоит в том, что споры между автономией и центральными властями решаются Конституционным судом. И первый и второй вопрос уже много лет выносит на повестку своих отношений с Кишинёвом Гагаузия.

Один из законопроектов, которые разработала рабочая группа, как раз был направлен на внесение изменений в Закон об особом правовом статусе Гагауз Ери, предполагающих, что данный акт может быть изменён парламентом двумя третьими голосов и только с согласия Народного собрания. Однако, эта законодательная инициатива была принята лишь в первом чтении. Что касается того, что споры между Комратом и Кишинёвом решаются в суде первой инстанции, то гагаузские представители пока ограничиваются лишь недовольством и несогласием с такой практикой, не выдвигая детальных инициатив по изменению ситуации.

С положительной стороны гагаузские политики оценивают и итальянский опыт функционирования региональных партий. Политические силы Южного Тироля активно действуют на местных выборах, формулируют и продвигают интересы местного сообщества, а в ходе общенациональных кампаний входят в коалиции с итальянскими партиями, отмечает депутат парламента из Гагаузии Фёдор Гагауз.

Ещё одной особенностью Южного Тироля, которую, правда, политики не озвучивали, является фактор внешнего гаранта. Эту роль в случае с итальянской автономией выполняет Австрия, которая на правовом уровне добилась от Италии защиты местного немецкоязычного меньшинства (приложение IV мирного договора Австрии с Италией, подписано в Париже 10 февраля 1947 г.). Основания для этого были более чем весомые – провинция Южный Тироль на протяжении многих веков входила в состав Австрии и досталась Италии только в 1919 г. в результате поствоенной перекройки европейской карты. В случае с Гагаузией и Молдовой, правда, подобная параллель вряд ли уместна.

Интересный опыт, который в наших условиях имеет определённые перспективы, заключается в деятельности специального органа, который сформирован при участии властей Италии и руководства Южного Тироля. В отличие от рабочей группы парламента РМ и Народного собрания, в Италии эта платформа являет собой орган межправительственного сотрудничества.

Необходимость создания аналогичного формата сотрудничества с Гагаузией диктуется опытом рабочей группы за последние два года. Если посмотреть принятые данной группой решения, то большая их часть не связана с заявленной целью, - обеспечением функциональности Гагаузии, и должна была решаться на заседаниях правительства. Законодательных инициатив, касающихся гарантии компетенций и полномочий Гагаузской автономии, было разработано за два года всего три штуки.

Баланс интересов

Помимо политиков с южнотирольскими реалиями познакомились и представители экспертного сообщества Гагаузии и Молдовы. В сентябре текущего года Больцано посетила группа представителей ряда региональных и национальных нпо, в числе которых «Piligrim demo», IDIS «Viitorul», Центр «Contact», а также преподаватели Комратского университета и независимые специалисты. Участники визита изучили опыт и механизмы взаимодействия между Римом и Южным Тиролем по вопросам передачи компетенций с центрального уровня на уровень автономии, а также роль гражданского общества в этом процессе.

В настоящее время эксперты готовят ряд исследований, которые будут содержать практические рекомендации для общественных организаций, руководства Гагаузии, Республики Молдова и международных партнеров, участвующих в диалоге по усовершенствованию статуса Гагаузии.

Список отличительных особенностей Южного Тироля, как видно из приведённых примеров, довольно внушительный. Но не все они имеют шанс на применение. В этом вопросе нужен баланс между региональными и национальными интересами. Важно, что бы автономия не испытывала чувство неудовлетворения оттого, что не может быть более самостоятельной, а Государство не считало бы, что предоставляет региону слишком много полномочий.

Сенатор Италии, руководитель Института по изучению федерализма и регионализма Франческо Палермо, в беседе с экспертами из Молдовы довольно точно сформулировал ключевой критерий успешного диалога между центральной властью и автономией: нужно выдвигать обоснованные и надёжные предложения.

Вячеслав Крачун