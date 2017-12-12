Республика Молдова приобретет портативные радиологические комплексы в Беларуси

Республика Молдова приобретет портативные радиологические комплексы в Республике Беларусь. Меморандум о намерениях в этом направлении был подписан в понедельник, 11 декабря, в Минске, в рамках посещения премьер-министром Павлом Филипом предприятия, специализирующегося на производстве современного медицинского оборудования.

Согласно пресс-релизу правительства, цитируемому IPN, медицинские портативные комплексы предлагают эффективные решения в области радиологического обследования легких и в маммографии. Портативные радиологические комплексы будут использоваться для профилактики заболеваний, в частности туберкулеза. Инициатива направлена на повышение доступа населения из сельских районов к качественным профилактическим медицинским услугам.

В рамках визита в Минск, Павел Филип встретился и с премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым. Стороны отметили положительную динамику молдавско-белорусских связей. Премьеры обсудили активизацию политического и институционального диалога, существующего в последнее время, подчеркнув, что частые встречи дают результаты. В первые девять месяцев текущего года товарооборот между Республикой Молдова и Республикой Беларусь вырос на 10%.

Павел Филип отметил, что Республика Молдова выступает за активизацию дальнейшего двустороннего партнерства, в том числе путем организации в первой половине следующего года в Кишиневе нового заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Павел Филип добавил, что Республика Молдова стремится к увеличению числа предприятий со смешанным капиталом, подчеркнув, что в этой связи предлагаются многие преимущества для иностранных инвесторов. Премьер-министр отметил и важность подписания между двумя государствами соглашений по либерализации авиаперевозок и автомобильных грузоперевозок.

Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков отметил в свою очередь, что его страна открыта для усиления экономических и торговых отношений с Республикой Молдова. Он отметил успешное сотрудничество в области сборки тракторов и троллейбусов, подтвердив интерес и для совместной сборки автобусов. Среди приоритетных направлений сотрудничества между Республикой Молдова и Беларусью были выделены агропромышленный комплекс, животноводство и фармацевтическая продукция.

В другом пресс-релизе правительства, цитируемом IPN, говорится, что более 120 экономических агентов из Республики Молдова и Республики Беларусь приняли участие в молдавско-белорусском бизнес-форуме, который состоялся в понедельник, 11 декабря, в Минске. Участников приветствовали премьер-министр Молдовы Павел Филип и вице-премьер Республики Беларусь Михаил Русый.

В своем выступлении Павел Филип подчеркнул, что Республика Беларусь является одним из основных торговых партнеров Республики Молдова, позиционируясь на девятом месте. Объем торговли между нашими странами должен достичь 200 млн. долларов до конца текущего года. В настоящее время в Республике Молдова работают более 80 компаний с белорусским капиталом. По его словам, бизнес-форум является эффективной платформой для углубления торгово-экономического сотрудничества, что будет способствовать инициированию новых совместных проектов. Павел Филип призвал предпринимателей установить прямые контакты и новые партнерские отношения.

Вице-премьер Республики Беларусь Михаил Русый заявил в свою очередь, что общей целью Правительств Молдовы и Беларуси является увеличение объема торговли между двумя странами. „Это означает новые рабочие места и больше поступлений в бюджеты государств для решения социальных проблем. Молдавские власти являются надежным партнером для нас, также как и бизнес-среда Республики Молдова”, - заявил Михаил Русый.

В 2016-2017 годы было организовано шесть молдавско-белорусских бизнес-форумов.