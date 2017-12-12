Борьба с российской пропагандой в Молдове, привлечение внимания США и европейский контекст

Настоящая борьба с российской пропагандой является краткосрочным и долгосрочным императивом. Поэтому она должна быть деполитизирована и превращена в объективную необходимость...

Усердное формирование как можно более привлекательного и заслуживающего доверия проевропейского имиджа, как внутри страны, так и за её пределами, доминирует в повестке дня властей, контролируемых Демократической партией и её лидером, олигархом Владимиром Плахотнюком. Однако присоединение к европейскому вектору требует чёткой политической воли и поддающегося проверке, последовательного и всеобъемлющего осуществления реформ.

На данный момент большая часть презентуемых властями достижений касается принятия законов, а препятствия на пути реформ возникают на этапе воплощения этих реформ в осязаемые выгоды для граждан. Однако противоречие между запуском обещанных Евросоюзу реформ и поверхностностью их осуществления снижает доверие общественности к власти. Поэтому, чтобы отвлечь внимание общественности от неэффективности реформ или их недостаточности, власть предпринимает действия по „геополитизации” внутренней политики, намеренно оживляя дискуссии на тему негативного влияния российского фактора.

Борьба с российской пропагандой

К числу недавних мер, затрагивающих Россию, относится срочное внесение поправок в Кодекс о телевидении и радио (Parlament.md, 7 декабря 2017 г.), мотивированное необходимостью обеспечить защиту молдавского информационного пространства от внешней пропаганды. Новые положения прямо не упоминают российские СМИ, их мишенью является медиа-продукция (информационно-аналитического, политического, военного характера) тех стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В эту группу входят Россия, другие страны СНГ (4 государства) и даже члены ЕС (7 государств), а также Грузия. (См. Таблицу)

Страны, не применяющие Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (не подписали, не ратифицировали)

Страна Конвенция не подписана Конвенция подписана, но не ратифицирована Содружество Независимых Государств Армения X Азербайджан X Россия X Беларусь X Другие страны Восточной Европы и Кавказа Грузия X Европейский союз Бельгия X Дания X Греция X Ирландия X Люксембург X Нидерланды X Швеция X

Источник: Совет Европы

Чтобы ограничения, налагаемые новыми положениями Кодекса, не затронули европейские страны, явным образом поощряется использование информационного контента (аналитического, военного или политического характера) производства США, Канады, тех стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию, а также всех государств ЕС. Помимо России, новые положения Кодекса могут затронуть медиа-продукцию Беларуси, которую, благодаря вещанию на русском языке, смотрят и лояльные ей потребители в Молдове (что не актуально для продукции Армении, Азербайджана или Грузии).

Действующим на медиа-рынке операторам придётся выложить от 70 до 100 тысяч леев (3500–5000 евро за каждое нарушение) в случае показа запрещённых медиапродуктов. Применение этих штрафов может помешать деятельности средств массовой информации, которые, в нарушение законодательства, будут ретранслировать российские телеканалы без их фильтрации на предмет запрещённого контента.

Реакция гагаузских властей (исполнительной и законодательной ветвей), в виде отказа ограничить вещание российских каналов, предвещает новый конфликт между Кишинёвом и Комратом по поводу реализации на практике новых положений, как только закон вступит в силу. Возглавляет тех, кто противостоит ограничению зарубежного медиа-контента, расцениваемого как пропагандистский, президент Игорь Додон, который не согласен его промульгировать. Однако анонсированную президентом преграду власти преодолеют на основании Постановления Конституционного суда от 17 октября 2017 года. Так, возможно вводить временное исполнение обязанностей в тех ситуациях, когда президент отказывается выполнять свои конституционные полномочия, в том числе промульгировать законы. Таким образом, спикер парламента вскоре сможет промульгировать поправки в Кодекс о телевидении и радио, проигнорировав возражения Игоря Додона, так же как Андриан Канду назначил нового министра обороны в октябре 2017 года.

Искоренение дезинформации, США и действия России

Меры по борьбе с внешней дезинформацией, под действие которых подпадает в первую очередь Россия, не случайно совпали с визитом в Вашингтон председателя парламента Андриана Канду и Владимира Плахотнюка, которого называют координатором правящей коалиции (PDM.md, 5 декабря 2017 г.), состоявшимся 7–8 декабря. В ходе встреч с рядом американских законодателей делегация ДПМ подчеркнула аспекты, касающиеся „гибридной войны”, проводимой Россией против Молдовы, которая включает в себя инструменты давления в двусторонней торговле, инструменты в области СМИ и в сфере безопасности (отказ от вывода российских войск из приднестровского региона).

Быстрое принятие в течение одного дня – в двух чтениях – поправок в Кодекс о телевидении и радио произошло синхронно с появлением в прессе информации об открытии уголовного дела на имя Владимира Плахотнюка (Дело № 3/1-0358/2017, зарегистрированное 30 ноября 2017 г.), в котором против него проводится расследование в связи с покушением на убийство. Воспользовавшись этим поводом, ДПМ обвинила Россию в „притеснении и преследовании” путём фабрикации уголовных дел и попыток использовать международные механизмы уголовного расследования (Интерпол) против членов Демпартии и связанных с ней молдавских официальных лиц. Помимо того, что они обставлены как часть сцены виктимизации, действия России используются для консолидации как минимум двух образов ДПМ. Первый из них заключается в том, что Россия наказывает молдавские власти за их прозападную геополитическую ориентацию. Второй образ основан на том восприятии, согласно которому ДПМ является мишенью России потому, что она борется с региональными схемами отмывания денег, участниками которых являются банковская система Молдовы и российские должностные лица.

Критика в адрес России, которой занимается ДПМ, полностью соответствует антироссийским настроениям, усилившимся в США в последние месяцы в связи с новыми экономическими санкциями, ставшими следствием доказательств, подтверждающих вмешательство России в президентские выборы 2016 года. Таким образом, имеется очевидная причинно-следственная связь между антироссийской риторикой молдавских властей правительства и их попытками активизировать контакты с американскими политиками. Свыше 500 тысяч долларов выделяет ДПМ на лоббирование своих интересов в Вашингтоне, и преследуемая ею цель имеет несколько уровней.

В краткосрочной перспективе власть хочет улучшить свой имидж на Западе, включая имидж Владимира Плахотнюка. В то же время, хотя многие из критических аргументов в адрес России обоснованы (введение торговых эмбарго, информационная война), то, каким образом они применяются, свидетельствует о явном намерении спровоцировать Россию на ответные действия. Чем жёстче отреагируют российские власти, тем большими симпатиями демократы рассчитывают заручиться среди населения с антироссийскими взглядами, особенно с учётом предвыборного контекста. Более того, реакция России будет использована для укрепления солидарности и поддержки со стороны США и стран Евросоюза.

В долгосрочной перспективе демократы готовятся к переговорам после выборов 2018 года, главными действующими лицами которых они видят себя. Представители ДПМ пытаются убедить США в необходимости поддержать проевропейские силы, чтобы сохранить их у власти и воспрепятствовать геополитической переориентации Молдовы на Россию пророссийскими партиями. ДПМ очень заинтересована в том, чтобы вовлечь США в неизбежные переговоры с Майей Санду и Андреем Нэстасе по поводу необходимости формирования будущей правящей коалиции, частью которой стремится стать Демпартия.

Европейская подоплёка

Ограничение доступа к российским медиапродуктам не является для нашего региона чем-то новым. В 2014–2016 годах украинские власти запретили более 70 российских телеканалов. В применяемом в Украине чёрном списке СМИ оказались не только информационно-аналитические медиапродукты, но и развлекательные или познавательные передачи. Причиной этих запретов было и остаётся вмешательство России, которое привело к дезинтеграции (сепаратизму в Донбасском регионе) и даже оккупации отдельных частей украинской территории (аннексия Крыма). Европейские официальные лица неизменно, в том числе на 4-м заседании Совета Ассоциации Украина–ЕС, обращали внимание на важность применения соразмерных мер по обеспечению национальной безопасности, с учётом свободы средств массовой информации и плюрализма в СМИ.

Отношение ЕС к попыткам ввести определённые препятствия для российских медиа-институтов было хорошо заметно и в случае Молдовы. Ранее, реагируя на предложения внести поправки в Кодекс о телевидении и радио касательно ретрансляции некоторых иностранных телеканалов (в апреле 2015 года), экс-глава делегации ЕС Пиркка Тапиола отметил, что инициативы, затрагивающие такие важные секторы, как свобода СМИ, требуют предварительной экспертизы со стороны Венецианской комиссии, тщательного мониторинга и проведения дебатов с участием гражданского общества. Под давлением ЕС и гражданского общества в 2015 году поправки к Кодексу о телевидении и радио были отложены, и дискуссии сосредоточились на необходимости принятия нового Кодекса, разработанного при финансовой поддержке ЕС ещё в 2011 году, но позднее отложенного в сторону.

Молниеносное внесение поправок в Кодекс случилось в разгар оценки Евросоюзом выполнения предварительных политических условий для получения первого транша из макрофинансовой помощи. Несмотря на очевидный риск, власти, всё же, ввели ограничения на медийные материалы, угрожающие информационной безопасности страны. Это рвение Демпартии объясняется наличием „идеального шторма” для геополитических игр молдавских властей, в рамках которого враждебность к России играет значительную электорально-политическую роль.

Прежде всего, речь идёт о благоприятном региональном и международном контексте. Как европейские институты, так и европейские и американские лидеры публично признали токсичный характер той дезинформации, которой оперирует Россия. К вмешательству в американские выборы добавились обвинения во влиянии российской пропаганды на Брекзит и в поддержке каталонского сепаратизма (Reuters, 13 ноября 2017 г.).

Второй благоприятный момент связан с конкретными мерами, принятыми Евросоюзом для борьбы с российской дезинформацией. Так, бюджет ЕС, принятый Европейским парламентом в конце ноября 2017 года, предусматривает увеличение расходов ЕС на борьбу с дезинформацией. Более 1 миллиона евро будет израсходовано на обучение противодействию ложным новостям сотрудников ЕС, работающих в Брюсселе и восточноевропейских столицах, а также в государствах Западных Балкан. Кроме того, около 3,8 миллиона евро будет выделено Европейской комиссии и Европейской службе внешних действий на улучшение стратегической коммуникации. Параллельно с этим, Еврокомиссия приступила к разработке новой стратегии по решению проблемы распространения ложных новостей. Отобранная Комиссией Экспертная группа высокого уровня, состоящая из научных сотрудников, онлайн-платформ, НПО и т. д., должна разработать стратегию к весне 2018 года.

Не в последнюю очередь, срочное принятие изменений в Кодекс о телевидении и радио связано с визитом Владимира Плахотнюка в США (7–8 декабря 2017 года), в ходе которого необходимо завоевать внимание американских политиков с помощью максимально резонансных действий. В этом смысле выглядит подозрительным совпадение законодательных усилий по ограничению некоторых зарубежных медиапродуктов, в том числе российских, с активным продвижением реакции ДПМ на уголовное дело, возбуждённое российскими судебными органами против Владимира Плахотнюка.

Воспользовавшись вышеописанными обстоятельствами, демократам удалось изменить законодательство в области СМИ, не столкнувшись с серьёзной оппозицией со стороны США и европейских партнёров, которые сами принимают меры по борьбе с российской пропагандой. Более того, закон был принят 61 парламентарием из 87 присутствовавших в зале. Немедленной официальной реакции со стороны непарламентской оппозиции (ПДС и Платформы DA) не последовало, аналогичным образом поступили Делегация ЕС и посольство США. Единственными политическими силами, которые выступили с открытым осуждением данного шага, стали ПСРМ и Игорь Додон, ПКРМ и Владимир Воронин, а также лидеры гагаузской автономии. Это в очередной раз подчёркивает геополитическую сегментацию молдавского политического класса, в рамках которого ДПМ удаётся позиционировать себя в одном лагере с ПДС, Платформой DA и другими партиями, критически относящимися к России.

Вместо заключения...

Внезапный шаг демократов по ограничению доступа для некоторых зарубежных информационно-аналитических продуктов прямо связан с антироссийской кампанией, запущенной ДПМ ещё в 2016 году. Это становится моментом разрыва более чем 10-летних отношений между СМИ, контролируемыми Владимиром Плахотнюком, и главным российским телеканалом (Первый канал), используемым Кремлём для дезинформации своих ближайших соседей – стран СНГ. Это может повлечь за собой финансовые издержки для медиахолдинга, контролируемого лидером ДПМ, но эта жертва сделана ради достижения жизненно важных стратегических целей.

Изменение законодательства о средствах массовой информации является сильным ударом для пророссийских сил, которые практически бесплатно, за счёт российской медийной поддержки, формировали необходимые им взгляды среди пророссийских избирателей. Демократы же получают в свои руки новый инструмент, позволяющий фильтровать медийное пространство на предмет контента, который будет сочтён токсичным в контексте парламентских выборов 2018 года. Несогласие социалистов, коммунистов и властей гагаузской автономии с очисткой молдавского публичного пространства от российских аналитических продуктов укрепит представление о том, что власти страны являются антироссийскими. Это облегчит усилия демократов по укреплению своего проевропейского имиджа.

Эти меры отразятся на плюрализме СМИ в Молдове, но, в то же время, будет ограничен и доступ к российским пропагандистским продуктам. Но это не означает, что распространяемая Россией дезинформация вовсе не будет проникать в молдавское публичное пространство. Она эффективно циркулирует в иных, нетрадиционных источниках, а именно в социальных сетях, где выявлять её и противодействовать ей сложнее.

Настоящая борьба с российской пропагандой является краткосрочным и долгосрочным императивом. Поэтому она должна быть деполитизирована и превращена в объективную необходимость, принятую осознанно, должным образом доведённую до сведения общественности, в целях защиты национальных интересов и безопасности страны (не только информационной). Кроме того, следует избегать подмены дискуссий о скорости и качестве реформ в Молдове „охотой на ведьм”, направленной против медиапродуктов, используемых Москвой в информационной войне.

Д.Ченуша