Особняк сутенеров будет конфискован

Апелляционная палата Кишинева приняла решение о конфискации особняка по улице Друмул Таберей в Кишиневе, принадлежавшего гражданке Израиля.

Она входила в состав преступного сообщества, где с известным рецидивистом Александром Ковалем, известным в уголовных кругах, как "Шалун" и двумя сообщницами из Молдовы с 2009 по 2014 годы наладила поставку проституток клиентам (нередко иностранцам). Часть девушек были несовершеннолетними. Практически все "жрицы любви" - уроженки сел и пригородов столицы из бедных семей.

С другой стороны, в указанном доме (на конфискации которого изначально настаивала сторона обвинения) часть помещений использовались для встреч с клиентами. Сутенерская банда настолько вошла во вкус, что клиентов в "веселый дом" привозили за отдельную плату таксисты одной из кишиневских служб перевозок.

Гражданка Израиля с подельницами осуждены на семь лет лишения свободы. В апреле суд Буюкань по непонятным причинам снял арест, наложенный на особняк сутенеров.

Решение АП является вступившим в силу, но может быть обжаловано в Высшей судебной палате.