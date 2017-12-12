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Общество
Особняк сутенеров будет конфискован
12.12.2017

Апелляционная палата Кишинева приняла решение о конфискации особняка по улице Друмул Таберей в Кишиневе, принадлежавшего гражданке Израиля. 

Она входила в состав преступного сообщества, где с известным рецидивистом Александром Ковалем, известным в уголовных кругах, как "Шалун" и двумя сообщницами из Молдовы с 2009 по 2014 годы наладила поставку проституток клиентам (нередко иностранцам). Часть девушек были несовершеннолетними. Практически все "жрицы любви" - уроженки сел и пригородов столицы из бедных семей. 

С другой стороны, в указанном доме (на конфискации которого изначально настаивала сторона обвинения) часть помещений использовались для встреч с клиентами. Сутенерская банда настолько вошла во вкус, что клиентов в "веселый дом" привозили за отдельную плату таксисты одной из кишиневских служб перевозок. 

Гражданка Израиля с подельницами осуждены на семь лет лишения свободы. В апреле суд Буюкань по непонятным причинам снял арест, наложенный на особняк сутенеров. 

Решение АП является вступившим в силу, но может быть обжаловано в Высшей судебной палате.


 
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