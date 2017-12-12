Слусарь: 28 заданий ЕС можно выполнить за два месяца

28 условий Евросоюза по вопросу предоставления макрофинансовой помощи Молдове могут быть выполнены за 2-3 месяца, считает вице-председатель партии "Платформа DA" Александр Слусарь.

Как передает "ИНФОТАГ" он признался на пресс-коференции в понедельник, что, "ознакомившись с данным пакетом условий, испытал стыд за нынешние власти республики".

"Европейские партнеры попросту настаивают на выполнении реформ, заявленных много лет назад. И они могут быть осуществлены при наличии должной политической воли", - уверен политик. Он отметил, что "до сих пор не налажена эффективная работа Совета по конкуренции, Национального органа по неподкупности, а власть пытается оправдать участников кражи миллиарда, затягивает публикацию отчета Kroll-2". По его словам, вместо того, чтобы поддерживать отечественного производителя, власть "продает молдавское гражданство за инвестиции, не намерена меняться, и продолжит свою политику непопулярных мер в отношении граждан Молдовы".

Председатель "Платформы DA" Андрей Нэстасе потребовал от властей скорейшей публикации отчета Kroll-2, выполнения всех условий ЕС в отношении макрофинансовой помощи и отмены закона о смешанной избирательной системе.

"Власти должны понять, что создание видимости проведения реформ не устраивает европейских партнеров. И результатом этого стали жесткие условия, которые должна выполнить Молдова", - считает он.

Активисты партии намерены 13 декабря в рамках празднования двухлетнего юбилея "Платформы DA" провести у Нацбанка митинг с требованием "скорейшей публикации отчета Kroll-2".