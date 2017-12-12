Платформа гендерного равенства требует уважать советское прошлое и не отнимать праздник 8 марта

Члены Платформы для гендерного равенства, а также другие группы граждан и гражданские активисты выражают публично свое несогласие с проектом закона, согласно которому предлагается упразднить дни 8 марта и 1 мая из списка нерабочих праздничных дней. Свое несогласие в связи с этим активисты изложили в письме, направленном премьер-министру Республики Молдова Павлу Филипу и министру здравоохранения, труда и социальной защиты Стеле Григораш, передает IPN.

В заявлении Платформы для гендерного равенства уточняется, что аргументы о том, что день 8 марта отмечается только в бывших советских республиках и не отмечается ни в одном государстве Европейского союза, являются ложными, призванными упразднить этом день из списка нерабочих праздничных дней. На самом деле, день 8 марта является международным праздником, который призван отмечать борьбу женщин за свои права и работу, которую все еще нужно проделать для достижения полного гендерного равенства, в том числе в Республике Молдова.

"Советское прошлое является частью истории Республики Молдова, которую невозможно игнорировать или упразднить за ночь. Тот факт, что день 8 марта отмечался в советский период и мы продолжили праздновать его после получения независимости, в то время как другие государства отказались от официальной части этого дня, не отменяет его важности и исторического значения. Адаптация к стандартам Европейского союза не предполагает отказа от собственной истории и от специфики, которая определяет нас как страну и регион, как с точки зрения истории, так и настоящего”, говорится в заявлении платформы.

Кроме того, активисты уточняют, что день 1 мая, Международный день труда, не может быть рабочим праздничным днем, так как это противоречит самой концепции этого праздника. Международный день труда отмечается во всем мире как праздничный нерабочий день, поскольку работники работают круглый год и боролись, чтобы получить нерабочий день, чтобы праздновать работу вне работы. Так же, как и 8 марта, 1 мая имеет историческое значение, и этот день традиционно был нерабочим.

В связи с этим предложено сохранить дни 8 марта и 1 мая как нерабочие праздничные дни.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты разработало проект изменений Трудового кодекса, согласно которому дни с 31 декабря по 2 января должны быть выходными Новогодними днями, а 8 марта и 1 мая должны быть исключены из списка нерабочих праздничных дней.